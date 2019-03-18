16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Митинг на ул. Физкультурной в Самаре собрал около 800 человек Ушел из жизни глава областного управления филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ПФО Владимир Тимашков В Самаре начался гарантийный ремонт дорог Коммунальщики восстановили теплоснабжение домов на Советской Армии На ул. Советской Армии повреждена труба, без тепла 26 домов

Общество

Александр Хинштейн прочитает лекцию в парке "Россия — Моя история"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1069
Версия для печати

В конференц-зале мультимедийного парка "Россия — Моя история" (Самара, ТЦ "Гудок", ул. Красноармейская, 131) 26 марта, в 15:00, состоится открытый урок-лекция депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Отношение к истории формируется в школе. От того, настолько заинтересован педагог в своем предмете, насколько яркими запомнятся его уроки, часто зависит мировоззрение, целеустремленность, идеалы молодых людей.

Исторический парк "Россия — Моя история" в Самарской области начинает цикл открытых уроков, которые будут вести учителя истории, прошедшие курсы переподготовки на базе интерактивного образовательного проекта. Работа идет в рамках достигнутых соглашений Исторического парка с департаментом образования Самары и министерством образования региона.

Первый открытый урок-лекцию проведет депутат Государственной Думы, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Александр Хинштейн.

В программе мероприятия: лекция, экскурсия в экспозиции XX века.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Коммунальщики начали заваривать поврежденный теплопровод на ул. Стара-Загора

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31