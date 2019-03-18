Александр Хинштейн прочитает лекцию в парке "Россия — Моя история"

В конференц-зале мультимедийного парка "Россия — Моя история" (Самара, ТЦ "Гудок", ул. Красноармейская, 131) 26 марта, в 15:00, состоится открытый урок-лекция депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Отношение к истории формируется в школе. От того, настолько заинтересован педагог в своем предмете, насколько яркими запомнятся его уроки, часто зависит мировоззрение, целеустремленность, идеалы молодых людей.

Исторический парк "Россия — Моя история" в Самарской области начинает цикл открытых уроков, которые будут вести учителя истории, прошедшие курсы переподготовки на базе интерактивного образовательного проекта. Работа идет в рамках достигнутых соглашений Исторического парка с департаментом образования Самары и министерством образования региона.

Первый открытый урок-лекцию проведет депутат Государственной Думы, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Александр Хинштейн.

В программе мероприятия: лекция, экскурсия в экспозиции XX века.