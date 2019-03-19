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Законотворчество Власть и политика

В губдуме предложили освободить от взносов на капремонт граждан старше 80 лет

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов предложил освободить от взносов в Фонд капитального ремонта одиноко проживающих граждан старше 80 лет и семьи, все члены которых достигли этого возраста. Он отмечает, что такая категория просто не успевает воспользоваться услугами фонда.

Инициатива обсуждалась в понедельник, 18 марта, на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Степанов сообщил, что из Совета законодателей РФ при Федеральном собрании на его инициативу пришло заключение. В нем указывается, что федеральным законодательством такая возможность не предусмотрена.

Однако существует возможность дополнить Жилищный кодекс, предусмотрев в нем возможность освобождения от взносов за капремонт отдельных категорий.

Члены комитета единогласно рекомендовали губдуме одобрить соответствующий законопроект и внести его в Госдуму.

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