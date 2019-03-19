В губдуме предложили освободить от взносов на капремонт граждан старше 80 лет

Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов предложил освободить от взносов в Фонд капитального ремонта одиноко проживающих граждан старше 80 лет и семьи, все члены которых достигли этого возраста. Он отмечает, что такая категория просто не успевает воспользоваться услугами фонда.
Инициатива обсуждалась в понедельник, 18 марта, на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
Степанов сообщил, что из Совета законодателей РФ при Федеральном собрании на его инициативу пришло заключение. В нем указывается, что федеральным законодательством такая возможность не предусмотрена.
Однако существует возможность дополнить Жилищный кодекс, предусмотрев в нем возможность освобождения от взносов за капремонт отдельных категорий.
Члены комитета единогласно рекомендовали губдуме одобрить соответствующий законопроект и внести его в Госдуму.