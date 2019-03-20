Владимир Кошелев предложил снизить проценты по ипотеке для поддержки рынка недвижимости

Депутаты Самарской губернской думы активно готовятся к проведению дней Самарской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

На заседании думского комитета по строительству, которое провел его председатель Владимир Кошелев, один из 10 вопросов был посвящен как раз этой теме. Дни Самарской области пройдут в Москве с 9 по 10 апреля 2019 года. Депутаты готовят конструктивные предложения, реализация которых сможет заметно улучшить экономическое и социальное положение региона.

В высоких столичных кабинетах и конференц-залах будут обсуждаться перспективы развития Самарско-Тольяттинской агломерации и таких моногородов, как Тольятти и Чапаевск. Будут подняты непростые вопросы государственно-частного партнерства для инфраструктурного развития Самарской области. Транспортная тема, в том числе обновление парка наземного и подземного электрического общественного транспорта, а также уточнение цен контрактов при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров.

На заседании комитета по строительству особо прозвучала тема наследия прошедшего чемпионата мира по футболу. Накопленный положительный опыт градостроительной деятельности, особенно при строительстве новых и реконструкции существующих объектов, решено развивать.

Особое внимание было уделено обсуждению мер по стимулированию развития жилищного строительства и рынка жилья в регионе, обеспечению жильем отдельных категорий граждан и переселения граждан из аварийного жилого фонда, а также достижению стратегической цели по увеличению ввода жилья, поставленной президентом России.

Рост объемов сдачи невозможен без создания инженерной инфраструктуры при комплексном освоении территорий, в том числе при развитии застроенных территорий, отмечали выступавшие, настаивая на том, что о строительстве школ и детских садов надо думать заранее и закладывать объемы их финансирования на три года вперед. Все сошлись во мнении, что надо активнее работать в этом направлении с федеральным центром.

Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы:

- Все добросовестные строители сознают важность задачи, которую поставил президент России, - наращивать темпы строительства нового и современного жилья, отвечающего реалиям и потребностям сегодняшнего времени. Поддержать национальный рынок недвижимости возможно уже сегодня, например, снижением ипотечной ставки. Механизмы такого снижения активно обсуждаются в профессиональной среде и будут оформлены в конкретные предложения от Самарской губернской думы.

Программы снижения процентных ставок по ипотеке могут быть как федеральными, так и региональными. Именно процентная ставка влияет на итоговую стоимость ипотеки и на суммы ежемесячных платежей, которые заемщики будут платить из своих зарплат. Если наша задача по снижению среднестатистических ипотечных процентов в стране будет выполнена, то снизятся ежемесячные платежи по ней граждан, а значит жилье не только останется доступным широким слоям населения, но и позволит поддержать российскую строительную отрасль и перезапустить экономику.

Мы надеемся, что начнется расселение из ветхого и аварийного жилья по цивилизованным правилам, а высвобождаемые под застройку участки будут вовлекаться в оборот и выставляться на аукционы, что заметно пополнит как городские, так и областной бюджеты.