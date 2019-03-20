Прокуратура и Минобр РФ не поддержали самарский законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали инициативу Самарской губернской думы, гарантирующую право детям из одной семьи учиться в одной школе. Об этом рассказал глава министерства образования Самарской области Виктор Акопьян.

"Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным минобром, а затем Самарской губернской думой. Инициативу передали федеральному министерству, они также нас не поддержали. Мы не останавливаемся и будем дальше работать над решением вопроса", - написал руководитель регионального ведомства в Twitter.