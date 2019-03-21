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В Сызрани за круглым столом обсудили развитие добровольчества Поволжья

СЫЗРАНЬ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 марта в Доме молодежных организаций прошел круглый стол Ассоциации городов Поволжья "Организация добровольческого движения. Опыт, лучшие практики, проблемы и предложения по дальнейшему развитию".

Фото: пресс-служба мэрии Сызрани

В Сызрань прибыли заместители глав городов, входящих в АГП, руководители и специалисты подразделений исполнительных и представительных органов местного самоуправления, отвечающие за работу и развитие добровольческого движения.

Перед началом встречи гости и участники посетили интерактивную выставку направлений и достижений добровольческих объединений города.

Открыл работу исполнительный директор АГП Владимир Репринцев. Он поблагодарил главу Сызрани Николая Лядина за эффективную совместную работу и содействие в работе над важными направлениями деятельности ассоциации, в том числе в развитии волонтерского движения.

В обсуждении участвовали заместитель главы Сызрани, руководитель аппарата администрации Алексей Романенко, заместитель главы по социальным вопросам Ирина Пыжова, депутат городской думы Екатерина Ермолаева.

К участникам встречи от имени главы города обратилась Ирина Пыжова: "Добровольчество сегодня является одним из ведущих направлений молодежной политики. Сегодняшняя встреча позволит обменяться опытом и наметить планы на будущее. Желаю продуктивной работы и хороших впечатлений от общения".

Руководитель управления по социальной и молодежной политике администрации Татьяна Журкина рассказала о реализации городского проекта "Доброволец". В состав добровольческого штаба входят представители молодежных добровольческих агентств учебных заведений города. В прошлом году в различных мероприятиях и акциях приняли участие восемь тысяч человек. В результате этой большой работы сызранские волонтеры стали лучшими в области, а в конкурсе практик муниципальных образований заняли 1-е место в номинации "Добровольчество". Достичь такого уровня признания стало возможно благодаря взаимодействию городской администрации с Домом молодежи, бизнесом, депутатским корпусом и общественностью.

С докладами об опыте реализации добровольческих программ выступили участники семинара-совещания из Самары, Новокуйбышевска, Казани, Пензы, Чебоксар, Балаковского района Саратовской области.

После обсуждения гости города посетили Сызранскую епархию РПЦ, школу-интернат №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья, побывали на обзорной экскурсии по городу.

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