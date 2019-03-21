16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ТФОМС обсудят развитие онкологической помощи жителям региона После скандала с публикацией расчеток медикам Тольятти обещали поднять зарплату В Елховке установлен карантин по бешенству В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 22% По итогам 2018 года, в Самарской области снизилась смертность населения

Здравоохранение Общество

В Медгарде открылось обновленное отделение педиатрии

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 276
Версия для печати

Глобальная реконструкция в клинике подходит к концу: первая операция в новом, оборудованном по последнему слову техники, отделении офтальмохирургии состоится на днях. Аппараты КТ и МРТ настроены и ожидают запуска в работу, операционные отремонтированы, а в одной из них скоро будет установлена современная интраоперационная рентгеновская система.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

На этой неделе в клинике снова стали слышны детские голоса, это верный знак того, что в Медгард на ул. Гагарина вернулись педиатры, а с ними - их любимые пациенты. Ранее в связи с ремонтом врачи временно вели прием в лечебно-реабилитационном центре "Медгард" на 6-й просеке.

Обновленное отделение педиатрии стало почти полноценной детской поликлиникой. Теперь здесь ведут прием специалисты более чем десятка направлений: педиатры и неонатологи, неврологи и хирурги, урологи и ортопеды, гинекологи и офтальмологи, инфекционист и аллерголог, все те, чья помощь может понадобиться как новорожденному, так и малышу постарше.

"Важно, что у нас теперь все свое, - рассказывает заведующий отделением, педиатр, врач высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Мария Кузнецова. - Прививочный кабинет с современными импортными и отечественными вакцинами, комната матери и ребенка, где мама без труда может уединиться с малышом для кормления, игровая комната, где наши дети ожидают приема или отдыхают после прививки, и, что немаловажно - отдельная регистратура и вход в отделение. Так мы исключаем пересечение взрослых и маленьких пациентов, оберегаем здоровье крох".

В то же время все возможности многопрофильной клиники, отмечают медики, - рентген, УЗИ, лабораторные исследования, дневной стационар, массаж, физиотерапия, а совсем скоро компьютерная и магнитно-резонансная томография - рядом. Все это для здоровья и счастливого детства самых важных пациентов и спокойствия их мам и пап.

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31