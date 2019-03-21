В Медгарде открылось обновленное отделение педиатрии

Глобальная реконструкция в клинике подходит к концу: первая операция в новом, оборудованном по последнему слову техники, отделении офтальмохирургии состоится на днях. Аппараты КТ и МРТ настроены и ожидают запуска в работу, операционные отремонтированы, а в одной из них скоро будет установлена современная интраоперационная рентгеновская система.

На этой неделе в клинике снова стали слышны детские голоса, это верный знак того, что в Медгард на ул. Гагарина вернулись педиатры, а с ними - их любимые пациенты. Ранее в связи с ремонтом врачи временно вели прием в лечебно-реабилитационном центре "Медгард" на 6-й просеке.

Обновленное отделение педиатрии стало почти полноценной детской поликлиникой. Теперь здесь ведут прием специалисты более чем десятка направлений: педиатры и неонатологи, неврологи и хирурги, урологи и ортопеды, гинекологи и офтальмологи, инфекционист и аллерголог, все те, чья помощь может понадобиться как новорожденному, так и малышу постарше.

"Важно, что у нас теперь все свое, - рассказывает заведующий отделением, педиатр, врач высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Мария Кузнецова. - Прививочный кабинет с современными импортными и отечественными вакцинами, комната матери и ребенка, где мама без труда может уединиться с малышом для кормления, игровая комната, где наши дети ожидают приема или отдыхают после прививки, и, что немаловажно - отдельная регистратура и вход в отделение. Так мы исключаем пересечение взрослых и маленьких пациентов, оберегаем здоровье крох".

В то же время все возможности многопрофильной клиники, отмечают медики, - рентген, УЗИ, лабораторные исследования, дневной стационар, массаж, физиотерапия, а совсем скоро компьютерная и магнитно-резонансная томография - рядом. Все это для здоровья и счастливого детства самых важных пациентов и спокойствия их мам и пап.

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