В апреле в Самарской области ограничат движение грузовиков

На региональных дорогах Самарской области с 1 по 30 апреля введут временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта.

Такие меры принимают из-за неблагоприятных климатических условий. Ограничения распространяются на транспорт, имеющий нагрузку на каждую ось более семи тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа 2019 г. на региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием вводится ограничение для тяжеловесного транспорта, нагрузка на ось которого превышает установленные на территории РФ значения при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C. Когда температура будет критической, тяжелые грузовики смогут двигаться ночью - с 22:00 до 10:00.

Аналогичные ограничения с 20 мая по 31 августа планируется ввести и на федеральных трассах после прохождения проекта приказа Федерального дорожного агентства антикоррупционной экспертизы.

Временные ограничения движения весной и летом на региональных дорогах не будут распространяться на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, перевозки продуктов, лекарств, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.