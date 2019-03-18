С мая по август на ряде трасс региона ограничат движение грузовиков в жару

С 20 мая по 31 августа текущего года на ряде трасс в Самарской области будут действовать ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Соответствующее постановление Росавтодора опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет о транспортных средствах (с грузом или без груза), превышающих предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства РФ от 15.04.2011 №272.

Ограничение будет введено для грузовиков при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в ночные часы с 22:00 до 10:00.

Под запретом для движения в дневные часы окажутся следующие участки федеральных трасс, проходящие по территории региона: