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Транспорт и связь Экономика и бизнес

С мая по август на ряде трасс региона ограничат движение грузовиков в жару

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 мая по 31 августа текущего года на ряде трасс в Самарской области будут действовать ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Соответствующее постановление Росавтодора опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет о транспортных средствах (с грузом или без груза), превышающих предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства РФ от 15.04.2011 №272.

Ограничение будет введено для грузовиков при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в ночные часы с 22:00 до 10:00.

Под запретом для движения в дневные часы окажутся следующие участки федеральных трасс, проходящие по территории региона:

  • М-5 "Урал":   Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск - от 861 км+864 м до 1194 км+766 м;
  • М-5 "Урал":  Подъезд к Самаре от 0 км до 12 км;
  • А-300:  Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан - от 8 км+650 м до 172 км+800 м;
  • Р-228:   Сызрань - Саратов - Волгоград от 17 км+900 м до 25 км+260 м.

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