С мая по август на ряде трасс региона ограничат движение грузовиков в жару

С 20 мая по 31 августа текущего года на ряде трасс в Самарской области будут действовать ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Соответствующее постановление Росавтодора опубликовано на сайте ведомства.
Речь идет о транспортных средствах (с грузом или без груза), превышающих предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства РФ от 15.04.2011 №272.
Ограничение будет введено для грузовиков при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в ночные часы с 22:00 до 10:00.
Под запретом для движения в дневные часы окажутся следующие участки федеральных трасс, проходящие по территории региона:
- М-5 "Урал": Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск - от 861 км+864 м до 1194 км+766 м;
- М-5 "Урал": Подъезд к Самаре от 0 км до 12 км;
- А-300: Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан - от 8 км+650 м до 172 км+800 м;
- Р-228: Сызрань - Саратов - Волгоград от 17 км+900 м до 25 км+260 м.