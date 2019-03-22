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Здравоохранение Общество

"Медгард" представил новое отделение офтальмохирургии

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе состоялась региональная офтальмологическая конференция, на которой специалисты клиники рассказали о новых возможностях диагностики и лечения органа зрения.

Фото: предоставлено ООО "Медгард"

- Конференцию мы готовили долго, прорабатывали научную программу, чтобы ее посещение было информативным и полезным для коллег, - рассказали организаторы. - К участию пригласили офтальмологов региона, врачей нашей сети клиник и ведущего научного сотрудника федерального НИИ глазных болезней Алексея Анатольевича Антонова, который рассказал собравшимся о новых наработках в терапии глаукомы.

Программа конференции включала доклады офтальмологов "Медгарда", которые были посвящены вопросам диагностики заболеваний глаз и современным технологиям лечения аномалий рефракции, катаракты и глаукомы.

- Глаз - довольно сложная структура, которая при любых вмешательствах требует особой скрупулезности, - рассказывает заведующий отделением офтальмохирургии лечебно-диагностического комплекса "Медгард" Евгений Спиридонов. - Здесь очень важно, что параметры предстоящей операции просчитываются по нескольким алгоритмам исходя из данных, полученных на разных диагностических приборах. Затем оптимальные параметры коррекции выбирает офтальмохирург. Это отработанный механизм, который позволяет с высочайшей точностью не только выполнять вмешательство, но и заранее прогнозировать его результат.

Новое офтальмохирургическое отделение Медгарда оснащено по последнему слову техники, а некоторое оборудование - и вовсе единственное в регионе. Все это позволяет врачам быстро и правильно диагностировать патологию, назначать своевременное лечение, проводить хирургические и лазерные операции почти при любых заболеваниях органа зрения.

"Мы за вас очень рады", "мы под впечатлением", "очень содержательно", "космосу завидовать бесполезно", - так собравшиеся комментировали увиденное и услышанное в ходе конференции уже при неформальной беседе. А доверие коллег, считают в клинике, многого стоит.

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