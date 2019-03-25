16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На выставке бездомных животных самарцы смогут взять себе друга Благотворительный фонд "Хорошие истории" подвел итоги работы за год Национальный совет по корпоративному волонтерству проведет эко-акцию В Самаре отметили столетие создания Самарского полка "Том Сойер Фест" получил грант президента

Общественные организации Общество

На выставке бездомных животных самарцы смогут взять себе друга

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати

В выставочном центре "Экспо-Волга" 6 апреля с 10:00 до 19:00 в пройдет фестиваль-выставка "Друг человека". Главный слоган этого мероприятия: "Не покупай, приюти!", сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фестиваль направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных и дать им шанс обрести новых хозяев.

В нем планируют принять участие пять крупнейших самарских приютов для животных. Отмечается, что животные, содержащиеся в приютах, проходят процедуру обязательной вакцинации.

Вход на выставку свободный.

Мероприятие организует администрация Октябрьского района совместно с горадминистрацией  и компанией ООО "ФлагманВет".

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31