На выставке бездомных животных самарцы смогут взять себе друга

В выставочном центре "Экспо-Волга" 6 апреля с 10:00 до 19:00 в пройдет фестиваль-выставка "Друг человека". Главный слоган этого мероприятия: "Не покупай, приюти!", сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фестиваль направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам безнадзорных животных и дать им шанс обрести новых хозяев.

В нем планируют принять участие пять крупнейших самарских приютов для животных. Отмечается, что животные, содержащиеся в приютах, проходят процедуру обязательной вакцинации.

Вход на выставку свободный.

Мероприятие организует администрация Октябрьского района совместно с горадминистрацией и компанией ООО "ФлагманВет".



