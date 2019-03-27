На Самарской Луке планируется создать туристическую ОЭЗ

На территории Самарской Луки планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в послании, с которым он выступил в среду, 27 марта. Он поручил правительству региона подготовить необходимую документацию.

При этом он отметил, что проект должен быть подготовлен с учетом интересов местных жителей.

Напомним, ранее в регионе озвучивались планы создания туристско-рекреационной зоны "Жигулевская жемчужина" в селе Ширяево и его окрестностях. В проект планировалось включить горнолыжную базу с многочисленными спусками и биатлонными стрельбищами, конюшню, крытый спортивный комплекс, гольф-клуб, этническую деревню, гостиницы и рестораны. С Самарой комплекс планировалось соединить проходящей над Волгой канатной дорогой.

Изначально на создание комплекса планировалось потратить 14,2 млрд руб., но из-за осложнения экономической ситуации областное правительство вдвое сократило инвестиционную программу.

Проект был свернут из-за законодательных ограничений на строительство на территории национального парка и экономической ситуации.