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Губернатор Власть и политика

На Самарской Луке планируется создать туристическую ОЭЗ

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской Луки планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в послании, с которым он выступил в среду, 27 марта. Он поручил правительству региона подготовить необходимую документацию.

Фото: Андрей Савельев

При этом он отметил, что проект должен быть подготовлен с учетом интересов местных жителей.

Напомним, ранее в регионе озвучивались планы создания туристско-рекреационной зоны "Жигулевская жемчужина" в селе Ширяево и его окрестностях. В проект планировалось включить горнолыжную базу с многочисленными спусками и биатлонными стрельбищами, конюшню, крытый спортивный комплекс, гольф-клуб, этническую деревню, гостиницы и рестораны. С Самарой комплекс планировалось соединить проходящей над Волгой канатной дорогой. 

Изначально на создание комплекса планировалось потратить 14,2 млрд руб., но из-за осложнения экономической ситуации областное правительство вдвое сократило инвестиционную программу.

Проект был свернут из-за законодательных ограничений на строительство на территории национального парка и экономической ситуации.

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