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Светская хроника

С гастролями в Самару приедут звезды шоу "Однажды в России"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Звезды одного из самых смешных шоу телеканала ТНТ — "Однажды в России" 17 апреля выступят в самарском ОДО.

Участники самых популярных команд КВН последних лет собрались вместе, чтобы разыграть смешные, но в то же время очень реалистичные скетчи из жизни россиян. Каждый из персонажей уникален по-своему, но, в то же время, узнаваем и интересен.

За один вечер артисты перенесут аудиторию на заграничные курорты и в российскую глубинку, заставят посмеяться над всем недовольной тещей или жадным полицейским, школьными и университетскими заморочками и гламурными вечеринками, раскроют обратную сторону жизни олигархов и звезд, работников сферы производства и торговли — и все это в неизменно юмористической форме.

Цена билетов от 1 тыс. руб. (16+).

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