ПГК оптимизировала перевозку грузов "Роснефти" в Самарской области

За счет новой схемы транспортировки нефти и нефтепродуктов объем перевозок Самарским филиалом Первой грузовой компании (ПГК) за два месяца 2019 года вырос на 37%, до 1,4 млн тонн грузов. Грузооборот достиг 1,9 млрд т-км, что на 26% выше уровня января-февраля 2018 года. Доля присутствия ПГК на полигоне Куйбышевской магистрали увеличилась с 11% до 15%.

"Погрузка выросла во многом благодаря нашим усилиям, направленным на повышение операционной эффективности парка. Так, в феврале был проведен эксперимент совместно с одним из ключевых клиентов — компанией "РН-Транс" (транспортное подразделение "Роснефти"). Под погрузку дизтоплива марки Евро-5 мы подали цистерны из-под сходного по своим свойствам груза без подготовки на промывочно-пропарочной станции, благодаря чему сэкономили время транспортировки. Затем мы сформировали грузовой поезд и отправили его маршрутом со станции Сызрань-1 на станцию Новокуйбышевская без переработки на пунктах сортировки. По такой схеме было сделано две отправки. В результате этих мер нам удалось сократить оборот вагона с 5,5 до 3,5 суток и сэкономить 2,1 млн рублей. С апреля запустим регулярное движение поездов по этой схеме на постоянной основе", — рассказал директор Самарского филиала Алексей Коренко.

Объем перевозок нефти и нефтепродуктов — основного груза в структуре грузопотока филиала — в этом году прирос на 60%, до 1,1 млн тонн. Отправки химических и минеральных удобрений увеличились на 45%, до 58,4 тыс. тонн, строительных грузов — на 35%, до 34,3 тыс. тонн.

Объем внутрироссийских перевозок, выполненных филиалом, вырос на 24%, до 991 тыс. тонн. Наиболее популярными направлениями стали Центральный, Юго-Восточный и Северо-Западный регионы.

Экспортные отправки выросли на 80%, до 419 тыс. тонн. Грузы следовали в адрес грузополучателей в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей, сухопутные пограничные переходы Приволжской, Московской, Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог.