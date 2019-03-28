Библиотеки губернии поделятся новостями в новой радиопрограмме

Самарская областная универсальная научная библиотека и радио "Время звучать!" создали новую радиопрограмму "Твоя библиотека".

Программа призвана делиться новостями от ведущих областных библиотек губернии: Самарской областной универсальной научной библиотеки, Самарской областной детской библиотеки, Самарской областной юношеской библиотеки и Самарской областной библиотеки для слепых.

Темы программ самые разные: пополнение книжных фондов, нововведения в работе библиотек, разнообразные мероприятия — открытые лекции, поэтические вечера, театральные читки, кинопоказы, концерты классической музыки, заседания литературных клубов и многие другие события, которыми богаты сегодня областные библиотеки.

"Как писал Хорхе Луис Борхес, некоторые называют Вселенную Библиотекой. А для нас библиотека — целая Вселенная!", — говорят журналисты радио "Время звучать!", анонсируя совместную передачу.

Первые выпуски радиопередачи "Время звучать!" посвящены онлайн-экскурсиям по достопримечательностям Самары от Самарской областной библиотеки для слепых, новому сервису Самарской областной универсальной научной библиотеки "Единый электронный каталог" и тому, как совершенно бесплатно начать читать электронные и аудиокниги для детей, не выходя из дома, благодаря Самарской областной детской библиотеке.

Программа выходит ежедневно в 8:03, 12:03, 16:03 и 20:03.