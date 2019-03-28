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Литература Культура

Самарцы смогут встретиться в "Новом Пространстве" с главредом "Литературной газеты"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 марта, в галерее "Новое Пространство" СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) состоится встреча (12+) с писателем, главным редактором "Литературной газеты" и членом Совета по развитию гражданского общества и укреплению прав человека Максимом Замшевым.

Фото: пресс-служба СОУНБ

Главные темы встречи: литературная жизнь России, права писателей и "Литературная газета" в актуальный период.

Справедливы ли жюри литературных премий? Бумажная или электронная книга? Почему поэзия уходит в Сеть? Победит ли интернет бумажные издания? Как защитить права писателей в регионах? Какова судьба толстых литературных журналов? Эти и другие вопросы будут обсудят на встрече.

Вход свободный.

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