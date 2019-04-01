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Образование Общество

В школе-интернате №71 работа с детьми ведется практически круглосуточно

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В коррекционные учебные заведения направляют мальчишек и девчонок, у которых диагностированы интеллектуальные нарушения разной степени тяжести.

Фото: Владимир ГАВОХИН

Школа как школа

Школа-интернат № 71 была основана в 1983 году как вспомогательная для детей с интеллектуальными нарушениями. Теперь это образовательное учреждение Кировского района города Самары для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня здесь обучаются 196 детей из Самары и Самарской области, из них 72 ребенка живут в школе-интернате круглосуточно, с понедельника по пятницу.

Увидев журналистов, все ученики вежливо здороваются и искренне улыбаются. Здесь всегда рады гостям. На стендах школьного музея — грамоты, кубки и награды за достижения на олимпиадах и конкурсах, сувениры из многочисленных экскурсионных поездок, подарки благотворительных фондов и друзей. В школьных коридорах множество растений, стены украшают рисунки и поделки. Одним словом, школа как школа. Разница лишь в том, что эти ученики нуждаются в особых образовательных условиях и помощи специалистов.

196 воспитанников готовит к взрослой жизни школа-интернат № 71

Специалисты-дефектологи прилагают немало усилий, чтобы обеспечить максимально возможное развитие ребенка, подготовить его к интеграции в общество, сформировать как его личность. "Наша школа — единственное учреждение в России с 12-летним сроком обучения детей с интеллектуальными нарушениями, — говорит директор школы, педагог с тридцатилетним стажем Наталья Межова. — Мы принимаем на обучение в 10-й класс детей с нарушением интеллекта со всей области, даем им возможность окрепнуть, определиться с профессией".

Индивидуальный подход

Трудовое обучение и воспитание, пожалуй, главное направление деятельности образовательного учреждения. Подростки-выпускники, конечно, не достигнут высот в науке, но, как показывает практика, прекрасно смогут сделать мелкий ремонт домашней мебели, починить кран, сшить несложные изделия, выращивать овощные культуры на приусадебном участке.

Эта школа-интернат единственная в регионе организовала для своих воспитанников производственную практику на предприятиях, куда нередко устраиваются работать ее выпускники.

"Не каждая производственная организация возьмет на себя такую ответственность, — говорит Наталья Межова. — Наши выпускники работают на предприятиях, занимающихся выращиванием растений, овощных культур, садоводством, в столярных, слесарных и швейных цехах".

Тесная связь

Дети с интеллектуальными нарушениями имеют проблемы с памятью, вниманием, усидчивостью и речью. Поэтому на каждого ребенка приходится восемь специалистов: учитель-дефектолог, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, психиатр, врач-педиатр, медицинская сестра и социальный педагог. Работа ведется практически круглосуточно. Такое внимание не всегда есть даже в семье. Учащиеся обеспечены учебниками и бесплатным пятиразовым питанием.

С целью успешной социализации воспитанников, коррекции их психических процессов, эмоционально-волевой сферы педагоги школы-интерната разработали и успешно реализуют программу экскурсионной деятельности. Так, ребята уже побывали в Казани, Волгограде, Пензе, Сочи, Санкт-Петербурге, Минске, Бресте, были в резиденции белорусского Деда Мороза и на Кремлевской елке. Этим летом планируют открыть для себя Абхазию.

Отношение общества к коррекционным школам сейчас изменилось, потому что родители видят, насколько им легче справляться с особенным ребенком при помощи специалистов. Они уже не один на один с проблемой.

Наталья Межова, директор коррекционной школы-интерната № 71:

— Молодые специалисты, которые приходят к нам, — это золотой фонд российского коррекционного образования. Тесное сотрудничество с Институтом коррекционной педагогики позволяет выбирать лучших студентов еще во время практики. Самое главное в нашей работе — любить детей, принимать их без условностей.

 

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