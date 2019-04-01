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Образование Общество

Специалисты школы №113 разрабатывают индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В школе-интернате № 113 обучаются 197 ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата и различным уровнем интеллектуального развития.

Фото: предоставлено школой №113

В школе учитывают потребности и возможности каждого ребенка и создают для детей комфортную среду. В классах не более пяти человек. Так ребятам легче сконцентрироваться, а учителю — уделить максимум внимания каждому.

Специалисты школы разрабатывают индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие программы. Это дает результаты — ученики успешно справляются со сдачей экзаменов, принимают участие в олимпиадах и конкурсах, где достигают высоких результатов. Кстати, в 2016 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное образовательное учреждение".

Помимо учебы, много внимания уделяется физическому и психоэмоциональному развитию детей. Занятия с детьми проводят опытные психологи, логопеды, инструкторы лечебной физкультуры на специальных тренажерах, осуществляется медицинская реабилитация (массаж, озотокеритотерапия, водолечение, физиопроцедуры).

"У нас работает опытная команда педагогов, большинство из которых имеют высшую и первую квалификационную категории, — говорит директор школы Светлана Культюшкина. — Учителя занимают первые места в профессиональных конкурсах. С 2008 года школа является экспериментальной площадкой по внедрению дистанционного обучения. Наши специалисты разрабатывают авторские курсы, которые используются коллегами из других школ".

Кроме того, с 2014 года школа выступает стажировочной площадкой СГСПУ. Ежегодно на базе школы проходят практику студенты СГСПУ и педагогического колледжа.

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