В школе-интернате №115 создают условия для коррекции развития воспитанников

Здесь обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющие различные сопутствующие заболевания. Этим ребятам требуется много внимания и всесторонняя поддержка, что они и получают от своих главных наставников — педагогов.

Значимый результат

Сегодня в школе-интернате № 115 обучается 481 ребёнок, из них 205 на очной форме обучения, 81 — на надомной (индивидуальной) форме. С 2016 года по поручению Минобразования Самарской области педагоги школы обучают детей (195 человек) с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, находящихся на длительном лечении в пансионате для детей-инвалидов. Эти дети ранее считались необучаемыми!

Со всеми детьми ведется постоянная коррекционная работа, оказывается социально-педагогическая поддержка и психолого-медико-педагогическое сопровождение. Одним из значимых результатов этой работы стало решение комиссии об изменении диагноза "умственная отсталость" двум обучающимся, и с сентября 2018 года ребята продолжили обучение уже в обычной школе.

Школа находится в постоянном развитии. В августе 2018 года она стала региональным ресурсным центром по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. Педагоги создают необходимые условия не только обучения детей с аутистическими расстройствами, но и для оказания помощи их родителям.

Развитие и безопасность

В школе реализуется проект "Создание комфортных и безопасных условий", к участию в котором привлекаются благотворительные фонды. Так, фонд "Детские Домики" модернизировал и оборудовал столярную мастерскую. А фонды "Поколение Ашан" и "Детский мир" помогли превратить школьный двор в цветущий розарий. Благодаря поддержке компании "ТБМ Поволжье" дети ежегодно получают замечательные подарки к праздникам.

Реализация другого школьного проекта "Здоровье" позволила создать в школе здоровьесберегающее пространство. При участии министерства спорта Самарской области в школе действует программа по обучению воспитанников плаванию. Уже третий год ребята с удовольствием посещают занятия в бассейне в СК "Орбита".

Один из самых популярных проектов — развитие коммуникативных компетенций. Его основная цель — научить ребят работать в команде и общаться. И дети успешно это делают, занимаясь в кружке "Спортивный танец", студии рисования "Ромашка", группе хорового пения "Волжанка", клубе любителей истории, секции аэробики, кукольном театре "Теремок" и театре моды "Золотая пчелка". Театр моды — это уникальное явление. Начнем с того, что это единственный в России коллектив, участниками которого являются дети с ментальными нарушениями. Участники тетра неоднократно становились победителями на городских, областных и международных конкурсах, в том числе соревнуясь и с ребятами из обычных школ. А 2016 году коллективу было присвоено звание образцового.

Приоритет — воспитанию

Важное место в коррекционном процессе занимает экологическое воспитание. Участвуя в проекте "Экологическая радуга", дети занимаются благоустройством школьного двора, участвуют в региональном конкурсе "Эколидер", федеральном проекте "Экология России", конкурсе "Школьная экологическая мозайка", в проектах по благоустройству Промышленного района Самары, акции "Всероссийский экологический урок "Сделаем вместе".

Особое внимание педагогический коллектив школы уделяет гражданско-патриотическому воспитанию детей в рамках другого проекта "Я — гражданин России". Ребята являются членами общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", принимают активное участие в региональных слетах, в социально значимых мероприятиях.