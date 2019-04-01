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Образование Общество

Коррекционной школе-интернату №111 исполнилось 50 лет

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Здесь занимаются обучением, воспитанием и коррекцией детей с нарушениями интеллектуальной сферы развития. Социально-психологическая реабилитация ребят с ограниченными возможностями здоровья проходит под чутким вниманием специалистов коррекционной педагогики, психологов, логопедов.

Фото: предоставлено школой №111

Сейчас в школе-интернате проходят обучение 270 детей. Весь день они проводят в школе — учатся, занимаются рукоделием и физической культурой, спят, гуляют, а вечером с родителями уходят домой. Среди ребят много детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. Раньше они обучались индивидуально на дому. Школа-интернат первой в Самарской области взяла на себя ответственность обучать таких детей в классах. Опыт оказался успешным. С учениками работают опытные специалисты, среди которых есть отличники просвещения РФ. Большинство педагогов работают не один десяток лет и вкладывают в общение с особенными детьми частицу своей души.

В школе учащиеся не только проходят общеобразовательную программу, но и учатся взаимодействовать с внешним миром, дружить, раскрывать творческие способности. Серьезное внимание уделено внеурочной деятельности. Дети учатся рисовать, шить, читать стихи, мальчики изучают слесарное дело, столярное ремесло, девочки — рукоделие.

Светлана Соловых, директор школы-интерната № 111:

— За 50 лет у школы было 40 выпусков. Мы помним каждого ученика. Некоторые поначалу даже не могут разговаривать, боятся глаза поднять. Но чем старше наши дети, тем более открытыми, непосредственными и общительными они становятся.

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