В пожаре погиб двухлетний ребенок

В воскресенье, 31 марта, при пожаре на ул. Раздольной в п. Смышляевка погиб ребенок, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 12:06. На месте происшествия горел частный дом на площади 20 кв. м.

В борьбе с огнем участвовали 13 человек, которые использовали шесть спецмашин.

Пожар удалось ликвидировать в 12:28.

По данным ГУ МЧС, во время пожара погиб двухлетний мальчик.

Причины гибели ребенка устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.