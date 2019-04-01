В самарском детсаду зафиксировали вспышку гепатита

В Самаре в детском саду № 306 выявлено шесть случаев заболевания гепатитом "А" у детей, также установлен ложноположительный диагноз педагогу. Об этом сообщает департамент образования горадминистрации в своем Твиттере.

"Дети госпитализированы. Ситуация под контролем учреждений здравоохранения", — сообщает департамент. Также представители ведомства уточняют, что в настоящее время в детском саду осуществляются противоэпидемиологические мероприятия.

"Мы со своей стороны проводим тщательную проверку данного инцидента", — уточняют представители департамента.

Корпус детского сада, расположенный на ул. Нагорной, 203, закрыт.

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с целью установления фактора, послужившего причиной заболевания, проводятся обследования заболевших и контактных, в саду отобраны для лабораторных исследований пробы питьевой воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды.

Проверку по данному факту уже начало Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает пресс-служба областного СУ СК.