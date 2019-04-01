В детском саду, где шестеро детей заболели гепатитом, проведут дезинфекцию

В корпусе самарского детского сада №306, расположенном на ул. Нагорной, где шесть детей заболели гепатитом А, уже сегодня до 16:00 проведут дезинфекцию. Об этом журналистам сообщила руководитель городского департамента образования Елена Чернега.

Распространение болезни началось с 4,5-летнего ребенка, который не посещал садик с 20 марта. 29 марта стало известно о его госпитализации и диагнозе. 30 марта были госпитализированы еще пятеро детей, а также воспитатель, у которого диагноз пока не подтвержден.

По ее словам, в корпусе детсада, который предварительно закрыт до 5 апреля, обучается 121 ребенок.

Напомним, проверку по данному инциденту проводит СУ СК по Самарской области.

В управлении Роспотребнадзора сообщали, что в саду отобраны для лабораторных исследований пробы питьевой воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды.