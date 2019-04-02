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Пожары Происшествия

В Самаре 62 человека тушили двухэтажный дом в Советском районе

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 апреля, произошел пожар на ул. Внуковская, 39 в Советском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Сигнал о возгорании поступил в 5:35. Горел двухэтажный дом с мансардой на площади в 120 кв. м и имелась угроза распространения огня на соседние строения.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". В тушении участвовали 62 человека. Использовалось 13 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 6:56.

В чрезвычайном ведомстве также сообщили, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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