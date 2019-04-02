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Литература Культура

В областной библиотеке покажут издания эпохи Екатерины II

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Музее книги и истории СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 4 апреля, в 14:00, откроется выставка "Век Просвещения в России: литература и пресса в эпоху Екатерины II" (12+).

Выставка приурочена к юбилеям Екатерины II (290 лет со дня рождения) и Николая Новикова (275 лет со дня рождения). Эти два имени связывает исторический период, который назван веком Просвещения в России.

В экспозиции несколько разделов. "Философ на троне" рассказывает о просветительской и литературной деятельности Екатерины II, знакомит с прижизненными публикациями ее сочинений.

Куратор выставки, старший научный сотрудник отдела редких книг СОУНБ Ирина Суслина: "На выставке можно ознакомиться с первым политико-философским трактатом "Наказ ее императорского величества Екатерины Второй самодержицы всероссийской данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения", изданным Академией наук в 1770 году. Литературной деятельности Екатерина II посвятила четверть века. На выставке советуем обратить внимание на ее мемуарные "Записки". Более 20 ее драматических произведений (комедий, трагедий, комических опер) опубликованы в издании XVIII в. под названием "Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений". Также можно увидеть несколько педагогических работ, исторических сочинений, сказок для детей авторства великой императрицы".

В разделе "Писатель, издатель, журналист Н. И. Новиков" представлены уникальные книги из коллекции "Издания Н. И. Новикова", хранящейся в фондах отдела редких книг.

Раздел "Екатерина Малая": Е. Р. Дашкова и ее роль в развитии просвещения в России" включает материалы об одной из активных деятельниц эпохи Просвещения в России — Екатерине Дашковой. "Записки княгини Екатерины Дашковой", впервые опубликованные в середине XIX в., до сих пор не утратили исторической ценности.

Четвертый раздел — "Литературное окружение Екатерины Великой" знакомит с известными писателями "екатерининского" периода: Державиным и Фонвизиным, а также с прижизненными изданиями их произведений, среди которых и первая публикация комедии Фонвизина "Недоросль" (1783).

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