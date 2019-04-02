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Образование Общество

"Ростелеком" объявил о конкурсе видеороликов о профессиях будущего

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мы предлагаем вам заглянуть в завтрашний день и увидеть профессию своей мечты. Представьте, что вам предстоит составить видеорезюме и направить его потенциальному работодателю, чтобы получить должность в одной из компаний будущего.

В двухминутном ролике расскажите, кем бы вы хотели стать и почему (какой профессией будущего хотели бы владеть)? Какими качествами, талантами и уже сформировавшимися навыками вы для этого обладаете, а какие планируете приобрести? Чем вы хотите быть полезным для общества и почему?

Запишите видеообращение на смартфон, планшет или ноутбук. Зайдите в группу "Профессии будущего" в социальной сети ВКонтакте и перешлите свой видеофайл в личном сообщении.

Помните, что будущее наступает сегодня. И уже через 10-15 лет несколько десятков профессий исчезнет. Развитие новых технологий приведет к тому, что на рынке появятся абсолютно новые специальности. Медиаполицейский, архитектор виртуальной реальности, оператор дронов, системный биотехнолог, экопроповедник и другие. Хотите узнать больше о работе завтрашнего дня, смотрите уникальную разработку "Атлас профессий будущего" на ресурсе atlas100.ru. Здесь собраны десятки специальностей, которые появятся до 2030 года. Уже интересно? Спешите узнать об этом больше!

Все подробности об условиях участия в конкурсе указаны в правилах, размещенных в группе.

Успейте отправить свое видеорезюме в срок до 6 мая 2019 года.

Победители конкурса получат технологичные призы и сувениры от компании "Ростелеком".

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