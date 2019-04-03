20 молодых семей Сызрани получили свидетельства на улучшение жилищных условий

1 апреля в администрации Сызрани двадцати молодым семьям вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства дома.

Вручая свидетельства, заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Пыжова, пообещала, что администрация будет и дальше участвовать в федеральных, областных, муниципальных программах, чтобы молодые семьи могли улучшать свои жилищные условия.

Долгожданные документы получили двадцать супружеских пар. Тринадцать из них — многодетные. К таковым относится и чета Еганян.

"Вот говорят, что государство, мол, нам ничем не помогает, — заметил глава семейства Армен. — А мы разве не пример? И разве это не забота? Мы благодарны всем, и в том числе, конечно, руководству города за реальную поддержку".

У Армена и его супруги Ани четверо мальчишек: старшие — близнецы, младшие — двойняшки. Все очень активные. Первенцы, как и папа, занимаются греко-римской борьбой. Теперь, по словам родителей, в их семье явно не хватает девочек. Однако дом, в котором они сейчас живут, давно стал тесным. Пора расширяться. Так что социальная выплата свыше одного миллиона рублей будет для них очень кстати.

Еще одна счастливая семья — Михаил и Наталья Наумовы. У них пока только трое детишек, и тоже мальчишки. В администрацию города пришли с младшим, годовалым Никитой.

"Живем с родителями в трехкомнатной квартире, — рассказала Наталья. — Поначалу нужды в своем доме не было. Но когда родился второй сын, стало тесновато. И тут уж мы задумались: надо что-то делать. О программе помощи молодым семьям знали давно. Несколько лет назад подруга так купила жилье. Вот и мы в 2017-м подали документы. Спасибо сотрудникам КЖКХ. Они молодцы, все объясняют, подсказывают".

Напомним, что проект "Обеспечение жильем молодых семей" разработан Правительством РФ. Финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Только за последние четыре года в Сызрани выданы 194 свидетельства. Программа продолжает действовать.