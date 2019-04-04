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Общество

В Самаре установят памятник Дмитрию Шостаковичу

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В столице региона появится еще один памятник — четырехметровый бронзовый монумент композитору Дмитрию Шостаковичу будет установлен в Самаре в рамках реализации национального проекта "Культура".

Открытие памятника Шостаковичу может быть приурочено ко Дню города 8 сентября. Автор монумента, Зураб Церетели, уже закончил над ним работу.

Ранее с предложением увековечить память композитора выступил член Центрального Совета РВИО, депутат Государственной думы ФС РФ Александр Хинштейн. Он заявлял, что Российское военно-историческое общество может посодействовать появлению памятника. Инициативу поддержал и министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Местом установки памятника может стать один из скверов на площади Куйбышева, возле Самарского академического театра оперы и балета.

Кроме того, как ранее сообщал Волга Ньюс, Самарский театр оперы и балета заказал композиционный бюст Дмитрия Шостаковича скульптору Карэну Саркисову. Скульптуру, которая должна быть готова к концу апреля этого года, поставят в зрительском фойе первого этажа оперного театра.

Дмитрий Шостакович жил в Куйбышеве во время Великой отечественной войны, в 41-43 гг. Здесь он закончил работу над 7-й блокадной симфонией. Первое исполнение легендарного музыкального произведения состоялось 5 марта 1942 года в Куйбышевском оперном театре.

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