Изделия "4ГРАНИ" прослужат десятилетия

Универсальное решение предлагает молодая тольяттинская компания "4ГРАНИ". Собственное производство, высокая точность геометрии изделий, разнообразие продукции, индивидуальный подход к клиенту и гарантия качества — не просто слова.

Уникальное оборудование

Основа любого производства — техническое оснащение. Турецкая фирма "NAMTAS" уже 65 лет занимается производством вибропрессового оборудования и хорошо зарекомендовала себя в Европе и Азии. Теперь турецкое оборудование работает и в России — в Тольятти.

"Оборудование мощное, с высокой производительностью — две тысячи квадратных метров брусчатки в смену. Это один из лучших показателей в регионе. Замена одной пресс-формы на другую занимает считанные минуты", — констатирует руководитель отдела продаж "4ГРАНИ" Григорий Шалюпин.

Растущий ассортимент

"4ГРАНИ" сегодня выпускают более 150 наименований продукции — это несколько видов брусчатки, бордюра, стеновых блоков, элементов для ландшафтного дизайна.

"Вариантов множество. Например, брусчатка выпускается любого цвета и фактуры: верхний слой может быть из натурального камня или искусственно состаренного бетона — выглядит очень эффектно. Можно сделать цветным только верхний сантиметровый слой — это, конечно, вдвое дешевле, чем окрашенная брусчатка в массе. Такие двухслойные материалы в Тольятти производим только мы. В лицевой слой можно добавить мраморную, гранитную или базальтовую крошку, что превратит обычную бетонную брусчатку в продукт премиум-класса и позволит ей вписаться в любое, даже самое изысканное окружение", — объясняет Григорий.

Выгодная цена

Ассортимент производителя будет расширяться, ведь модные веяния в ландшафтном дизайне меняются очень быстро. Неизменным останется одно: качественная и, что немаловажно, недорогая продукция от компании "4ГРАНИ".

Автоматизированная линия, всего четыре сотрудника, которые прошли обучение у турецких специалистов, материалы закупаются напрямую от производителя, исключительно правильно подобранные составы бетона — все это отражается на конечной стоимости продукции.

Принцип "одного окна"

Строительство дома и обустройство прилегающий территории — дело непростое. В одном месте покупаешь бетон, в другом — доски, в третьем — ищешь строителей, а в четвертом — дизайнера. В компании "4ГРАНИ" можно получить полный комплекс услуг в одном месте. И брусчатки это тоже касается. Вместе с покрытием можно приобрести все необходимое для укладки: оборудование, инструменты, материалы для водоотведения. А опытные сотрудники компании качественно и в срок произведут укладку брусчатки на вашем участке.

Обширная клиентская база

Несмотря на то что компания существует около года, клиентов уже немало. Изделия "4ГРАНИ" пользуются большим спросом в соседнем Татарстане, да и самарцы уже оценили ее качество, цену и уровень сервиса — специалист для замера приедет бесплатно. В компании можно заказать проект ландшафтного дизайна, также 2D- и 3D-визуализацию проекта.

Акции и скидки

Клиенты всегда могут рассчитывать на скидку до 15%.

Все наглядно

Познакомиться с ассортиментом изделий позволит торговый зал, расположенный на территории производства (г. Тольятти, ул. Северная, 97а). Выбранный образец можно протестировать на прочность и износостойкость. Аккредитованная испытательная лаборатория находится прямо в торговом зале. Здесь же можно протестировать образцы продукции других фирм, сравнить ее с образцами от "4ГРАНИ" и сделать правильный выбор.

4ГРАНИ

г. Тольятти, ул. Северная, 97а

8 8482 77 4444

info@4grani.com

4grani.com

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