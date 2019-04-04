О съедобной посуде Самарского политеха написали в National Geographic

В апрельском номере всемирно известного журнала National Geographic вышла заметка о технологии создания съедобной одноразовой посуды из яблок и другого натурального фруктового и овощного сырья. Посуду придумали ученые из Самарского государственного технического университета.

"Накануне нового года один из редакторов журнала написал нам письмо, выразив удивление и восторг от российской инновации, о которой он узнал из соцсетей и международных порталов научной журналистики. Его интересовало множество деталей: что представляет собой секретный ингредиент - пластификатор, правда ли, что он на 100% состоит из натуральных веществ и что яблочный стакан держит кипяток 2-3 часа, как эта разработка может использоваться в космосе, почему яблочные стаканы разного цвета и т. д. Переписка велась целых 2 месяца! Уточняющие вопросы разработчикам этой инновации задавали также штатные и внештатные редакторы и корреспонденты NG, — рассказала советник при ректорате по СМИ Самарского политеха Ольга Наумова.

Фотограф Евгений Нектаркин специально для NG снял натюрморт со стаканами и яблоками в кафе по соседству с университетом. Фоторедакторы тщательно изучали его снимки и в итоге выбрали одно фото.

Съедобная посуда из самарских яблок — это результат работы междисциплинарной проектной команды Самарского политеха под руководством профессора, заведующей кафедрой "Технология и организация общественного питания" Надежды Макаровой.

От существующих на мировом рынке условно съедобных аналогов самарский инновационный продукт отличает 100%-й натуральный состав, эта посуда полностью усваивается в организме человека, разлагается за 12 часов. В отличие от пластика, она не засоряет окружающую среду.

При условии запуска промышленного производства съедобная посуда сделает революцию в пищевой индустрии и, возможно, спасет мир от экологической катастрофы. Безотходные натуральные разработки, сделанные в Самарском политехе, могут стать незаменимыми продуктами для тех, кто работает в космосе, в Арктике, на морских нефтяных платформах, совершает дальние путешествия с рюкзаком за плечами.