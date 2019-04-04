В Самарской области открылся третий в России полигон для состязаний по экстремальной робототехнике

Новый полигон на площадке Самарского университета уже в мае примет первые состязания в рамках общероссийского "Кубка РТК".

Полигон для состязаний по экстремальной робототехнике открылся в лаборатории студенческого клуба "Robotic" Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева. Вуз является организатором соревнований в рамках общероссийского "Кубка РТК".

В нашей стране общепринятым национальным стандартом экстремальных соревнований роботов служит "Кубок РТК". В нем состязаются инженерные команды, занятые созданием машин, способных действовать без присутствия человека в условиях сложного природного рельефа или ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, таких как землетрясение, цунами, обвалы и так далее.

За отведенное время роботы должны пройти максимальное количество участков полигона, моделирующих реальные поверхности различной сложности. Во взрослых номинациях машина находится вне зоны видимости оператора, все управление осуществляется дистанционно с использованием установленных на роботе камеры и измерительной аппаратуры. По скорости преодоления участков и качеству выполнения задач на трассе оцениваются не только конструктивные решения, но и уровень программирования роботов-участников.

В настоящий момент в России всего три полигона, официально сертифицированных экспертами ЦНИИ РТК - разработчиками формата состязаний по экстремальной робототехнике и организаторами "Кубка РТК". В том числе полигон, построенный студентами Самарского университета под руководством специалистов НОЦ робототехники и мехатроники вуза. Полигон состоит из 50 кубов. В них имитируются различные препятствия: лед, трава, песок, брусчатка и даже туман. Полоса препятствий состоит из трех частей: "Лабиринт", "Поле" и "Башня". Преодолевая каждый участок, робот получает баллы, количество которых зависит от сложности.

С 24 по 25 мая на площадке Самарского университета пройдут открытые всероссийские соревнования среди студенческих команд по робототехнике - "Робофинист-Самара". Участники будут состязаться в 18 видах программы, в том числе три номинации "Кубка РТК". О своем желании участвовать в соревнованиях заявили команды из Белгорода и Нижнего Новгорода. Победители соревнований в Самаре отправятся на финал всероссийских соревнований "Робофинист" в Санкт-Петербург.