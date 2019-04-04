В Самарской области учат лучших машиностроителей и радиотехников страны

Золотые медали Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" получили 106 студентов и выпускников научно-образовательных организаций страны. Двое из них представляют Самарскую область. Это студент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева (направление подготовки "Радиотехника") Алексей Кумарин и выпускник Самарского университета 2018 года (направление подготовки "Машиностроение") Иван Курчаткин.

Торжественное награждение золотых медалистов состоялось в Высшей школе экономики (Москва). В церемонии награждения участвовали члены правительства РФ, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, ректоры вузов и золотые медалисты. Самарский университет представляли врио ректора Владимир Богатырев и золотые медалисты вуза.

Олимпиада "Я - профессионал" - один из флагманских проектов АНО "Россия - страна возможностей", созданный по инициативе президента страны Владимира Путина. В своем послании к Федеральному Собранию в феврале 2019 года глава государства отдельно обратился к молодежи. "Ваш талант, энергия, креативные способности - в числе самых сильных конкурентных преимуществ России. Мы это понимаем и очень ценим", - заявил он, добавив, что сейчас в России создана целая система проектов и конкурсов личностного роста.

Один из них - олимпиада "Я - профессионал", ее отличительная черта - практико-ориентированность. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Вопросы рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, но бороться за победу могут и недавние выпускники.

"В отличие от типичных олимпиад, где даются либо учебные задания повышенной сложности, либо уникальные, но, скорее, гипотетические, на олимпиаде "Я - профессионал" задачи ставились более чем реальные и актуальные, - говорит Алексей Кумарин. - Решение требовало не только ответа на вопрос, но, по сути, еще и формулирования самой проблемы, и поиска задач для ее решения, что в реальности бывает не менее важным, чем само решение".

Алексей Кумарин в рамках олимпиады решал три задачи. В первой надо было организовать передачу данных со спускаемого космического аппарата, который окружен облаком плазмы и не может использовать классические методы связи. Во второй необходимо было создать навигационную систему для автономных подводных роботов. В третьей - научить дроны видеть и распознавать провода, чтобы не сталкиваться с ними и не запутываться в них.

"Я смотрел на задачи, используя междисциплинарный подход: применял знания из смежных отраслей. Это важно в наши дни. Профессионал сегодня не может считать себя таковым, если знает только свою область и отгораживается от остальных", - рассказал золотой медалист.

По мнению другого золотого медалиста, Ивана Курчаткина, участвовать в подобных конкурсах нужно, чтобы проверить уровень своих знаний, понять, в чем следует совершенствоваться для профессионального развития. Выпускник Самарского университета работает на ПАО "Кузнецов". По сути, Иван повторил успех 2018 года - год назад по итогам олимпиады "Я - профессионал" он также был признан победителем по направлению "Машиностроение".

"Я участвовал в олимпиаде во второй раз, поэтому был готов к заданиям. Их было десять, и они касались общих вопросов машиностроения - расчета балок и подшипников скольжения, расчета погрешностей в зависимости от силы резания и износа инструмента и так далее", - добавил золотой медалист. Сейчас Иван Курчаткин разрабатывает стандарты по работе в автоматизированных системах проектирования для ПАО "Кузнецов".

Еще десять обучающихся Самарского университета стали призерами олимпиады, в их числе - серебряный медалист по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Мария Дмитриева и бронзовый призер по направлению "Программирование и информационные технологии" Кирилл Каймаков.