В основу стратегии развития Большечерниговского района легли пожелания жителей

Создание комфортных условий для проживания посредством участия в национальных проектах, привлечение потенциальных инвесторов и формирование условий для деятельности малого и среднего бизнеса сегодня являются приоритетными направлениями развития Большечерниговского района.

Улучшение условий жизни сельчан является сегодня основной целью работы органов местного самоуправления. И Большечерниговский район — не исключение. Здесь при определении вопросов, которые требуют первоочередного решения, учитывается мнение граждан. Да и сами жители не остаются безынициативными наблюдателями, активно участвуя в благоустройстве сел и заостряя внимание на наиболее важных задачах. Потому не удивительно, что именно этот район занял высокое четвертое место в сводном рейтинге муниципальных образований по итогам прошлого года. Ведь в нем одним из главных показателей является удовлетворенность жителей оказанием коммунальных и транспортных услуг, состоянием автомобильных дорог и т. д. То есть решением тех вопросов, которые они ставят перед местной властью.

Сельское хозяйство традиционно остается ведущей отраслью экономики района. И даже несмотря на то, что район находится в зоне рискованного земледелия и погода фермерам регулярно преподносит свои сюрпризы, применение современных аграрных технологий позволяет получать неплохие результаты. Повышению урожайности и качества зерновых, зернобобовых и масленичных культур способствует использование новой техники, которой в прошлом году приобрели на сумму более 220 млн рублей, и элитных семян. Помимо растениеводства постоянно улучшаются качественные и количественные показатели в животноводстве. По уровню развития этой отрасли район уверенно удерживает ведущие позиции в губернии.

Лидерами сельхозпроизводства являются такие предприятия, как "Волна", "Колос", "Злак", "Иргиз", "Юг Поволжья", результаты которых высоко оцениваются и в целом по области, а не только внутри муниципалитета. Так, на прошлогодней ХХ Поволжской агропромышленной выставке представители степного Большечерниговского района получили 12 золотых медалей.

Для решения вопросов по благоустройству сел и ремонту автомобильных дорог муниципалитет активно привлекает средства из регионального и федерального бюджетов по программе "Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы". Благодаря этому в районном центре появилась обновленная площадь с фонтаном и благоустроен микрорайон, объединяющий двадцать многоквартирных домов, в поселке Глушицкий построена детская игровая площадка, в селе Августовка начато обустройство парковой территории.

Развивается и социальная сфера района. В поселке Краснооктябрьский прошел первый этап капитального ремонта школы. Отремонтирован фельдшерско-акушерский пункт в поселке Устряловский, восстанавливается ФАП в Глушицком, направлена заявка на строительство такого пункта в поселке Иргизский. В рамках нацпроекта "Культура" в Августовке и Глушицком намечен капитальный ремонт сельских домов культуры.

Большечерниговцы активно занимаются спортом — сдают нормы ГТО, проводят различные спартакиады как среди детей, так и среди взрослых. Спортивные площадки, ФОК, бассейн никогда не пустуют. А раз есть желание у сельчан заниматься спортом, то спортивную инфраструктуру для них стараются сделать как можно более разнообразной. В 2018 году капитально отремонтировано здание спортивно-оздоровительного комплекса в селе Большая Черниговка. В поселке Пензено построена новая универсальная спортивная площадка. В Большой Черниговке на стадионе "Мечта" при помощи АО "Самаранефтегаз" установлены теплые раздевалки, детская игровая площадка и уличные тренажеры. Таким образом, в районе решается поставленная в национальном проекте "Демография и здоровье" задача увеличения численности населения, активно занимающегося физкультурой и спортом. Сегодня этот показатель достиг 38%.

Не так давно в Большечерниговском районе утверждена стратегия развития муниципалитета до 2025 года, в основу которой были положены предложения жителей района. Среди них строительство водопроводных сетей в нескольких селах, возведение квартала комплексной малоэтажной застройки в райцентре, обеспечение 100%-й доступности первичной медико-санитарной помощи в поселениях района, привлечение высококвалифицированных кадров в здравоохранение и многое другое. Таким образом, к 2025 году район должен стать территорией, комфортной для проживания и привлекательной для туристов и инвесторов.

Тамара Перова, глава Большечерниговского района:

— Отрадно, что национальные проекты сегодня направлены на улучшение жизни каждого человека, в них отражено все самое насущное. Именно гражданин находится во главе угла, а не квадратные метры и рубли. Поэтому в ближайшие пять лет главной задачей для нас станет участие в нацпроектах по всем направлениям. И в настоящее время по каждому из них мы утверждаем "дорожные карты", ставим конкретные задачи.