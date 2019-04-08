16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили вопросы развития малого и среднего предпринимательства Резидент "Жигулевской долины" НПО "Шторм" открывает производителям новые горизонты Инновационную систему видеонаблюдения разработал резидент "Жигулевской долины" Резидент "Жигулевской долины" LARTE Design создает тюнинг для авто премиум-класса по последней моде Резидент технопарка разработал автоматизированную систему для эффективного управления бизнесом

Малый бизнес Экономическая политика

За чаем жители района "Кошелев" идут в #ЗВЕРЬЧАЙ

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати

Заниматься спортом и придерживаться правильного питания недостаточно, чтобы быть здоровым человеком. Житель района "Кошелев" Олег Зверев отказался от вредных привычек, в том числе от алкоголя, и теперь главный напиток на его столе — это чай. Всегда разного сорта: от крепкого пуэра до нежного фермерского улуна.

Фото: Фото предоставлено автором

Свое увлечение Олег сделал работой — предприниматель открыл магазин #ЗВЕРЬЧАЙ на Финютина, 55: "Мне хочется, чтобы еще больше людей выбрали вместо алкоголя — чай. Его прелесть в том, что этот напиток получается всегда неповторимым. Нельзя заварить один и тот же сорт одинаково. С каждым разом чай дает особенные аромат и послевкусие".

Журналисты интернет-портала "Волга Ньюс" попробовали по чашке горячего напитка в магазине #ЗВЕРЬЧАЙ и узнали, как и где он выбирает новые сорта, часто ли жители района приходят за товаром и выгодно ли открывать такой бизнес в районе "Кошелев".

Гид потребителя

Фото на сайте

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Alfa Business Forum для малого и среднего бизнеса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5