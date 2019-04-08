За чаем жители района "Кошелев" идут в #ЗВЕРЬЧАЙ

Заниматься спортом и придерживаться правильного питания недостаточно, чтобы быть здоровым человеком. Житель района "Кошелев" Олег Зверев отказался от вредных привычек, в том числе от алкоголя, и теперь главный напиток на его столе — это чай. Всегда разного сорта: от крепкого пуэра до нежного фермерского улуна.

Свое увлечение Олег сделал работой — предприниматель открыл магазин #ЗВЕРЬЧАЙ на Финютина, 55: "Мне хочется, чтобы еще больше людей выбрали вместо алкоголя — чай. Его прелесть в том, что этот напиток получается всегда неповторимым. Нельзя заварить один и тот же сорт одинаково. С каждым разом чай дает особенные аромат и послевкусие".

Журналисты интернет-портала "Волга Ньюс" попробовали по чашке горячего напитка в магазине #ЗВЕРЬЧАЙ и узнали, как и где он выбирает новые сорта, часто ли жители района приходят за товаром и выгодно ли открывать такой бизнес в районе "Кошелев".