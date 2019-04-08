В Новокуйбышевске тушат пожар на заводе масел и присадок

В понедельник, 8 апреля, около 10:27 начался пожар в цехе установки по производству гудрона на насосной станции Новокуйбышевского завода масел и присадок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, площадь пожара составляет 180 кв. м. К тушению привлечены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова - "Пожар №2". Погибших и пострадавших нет.

В 10:43 пожар локализовали на площади 180 кв. м. В 11:04 ликвидировано открытое горение. Тушение продолжается.