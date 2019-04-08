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Сотрудники "Самарского Стройфарфора" получили награды Всероссийского конкурса "Инженер года-2018"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году "Самарский Стройфарфор" завершил масштабный проект и установил новое оборудование по выпуску керамогранита. Это позволило заводу выйти на рынок строительных материалов с новой продукцией, которая по своим характеристикам не уступает европейским аналогам. Успех самарских производителей оценили в профессиональном сообществе — сотрудники завода вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Инженер года-2018".

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Всероссийский конкурс проводится при поддержке Правительства Российской Федерации на протяжении 19 лет. На сегодняшний день он считается самым авторитетным событием, которое собирает лучшие инженерные кадры со всей страны. В 2018 году в нем приняли участие около 70 тысяч человек. Все они сначала прошли отбор на региональном уровне.

"Самарский Стройфарфор" на конкурсе представляли два сотрудника, и оба вошли в число победителей. Петр Самойлович, заместитель директора по производству КГП, награждён дипломом и памятной медалью "Лауреат конкурса" в номинации "Керамическое производство" и вместе с Алексеем Борисовым, механиком цеха полировки, занесен в реестр профессиональных инженеров России.

Замене оборудования предшествовала большая предпроектная работа, которая включала в себя расчеты объемов производства с учетом мощности нового оборудования, его расстановку, так как оно имеет другую конфигурацию. При этом завод ни на минуту не останавливал выпуск керамогранита, две другие линии по производству плиты работали в прежнем режиме.

"Новый пресс значительно мощнее прежнего: размеры его больше и тяжелее он в два раза. Весит он порядка 120 тонн, — рассказывает Петр Самойлович. — Доставляли пресс из Италии до Польши машинами, а дальше на специальной железнодорожной платформе. Самый сложный этап — перемещение пресса внутри цеха".

На оборудовании старого образца, которое стояло на заводе до модернизации, предприятие производило керамогранит маленького формата — до 400×400 мм. Между тем у потребителей сформировался запрос на плиту других стандартов — 1200×600 и 1200×200 мм. С новым оборудованием "Самарский Стройфарфор" освоил выпуск керамогранита больших форматов. В планах завода — значительно увеличить объем выпускаемой продукции и расширить географию продаж, в том числе выйти на зарубежные рынки.

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