Сотрудники "Самарского Стройфарфора" получили награды Всероссийского конкурса "Инженер года-2018"

В прошлом году "Самарский Стройфарфор" завершил масштабный проект и установил новое оборудование по выпуску керамогранита. Это позволило заводу выйти на рынок строительных материалов с новой продукцией, которая по своим характеристикам не уступает европейским аналогам. Успех самарских производителей оценили в профессиональном сообществе — сотрудники завода вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Инженер года-2018".

Всероссийский конкурс проводится при поддержке Правительства Российской Федерации на протяжении 19 лет. На сегодняшний день он считается самым авторитетным событием, которое собирает лучшие инженерные кадры со всей страны. В 2018 году в нем приняли участие около 70 тысяч человек. Все они сначала прошли отбор на региональном уровне.

"Самарский Стройфарфор" на конкурсе представляли два сотрудника, и оба вошли в число победителей. Петр Самойлович, заместитель директора по производству КГП, награждён дипломом и памятной медалью "Лауреат конкурса" в номинации "Керамическое производство" и вместе с Алексеем Борисовым, механиком цеха полировки, занесен в реестр профессиональных инженеров России.

Замене оборудования предшествовала большая предпроектная работа, которая включала в себя расчеты объемов производства с учетом мощности нового оборудования, его расстановку, так как оно имеет другую конфигурацию. При этом завод ни на минуту не останавливал выпуск керамогранита, две другие линии по производству плиты работали в прежнем режиме.

"Новый пресс значительно мощнее прежнего: размеры его больше и тяжелее он в два раза. Весит он порядка 120 тонн, — рассказывает Петр Самойлович. — Доставляли пресс из Италии до Польши машинами, а дальше на специальной железнодорожной платформе. Самый сложный этап — перемещение пресса внутри цеха".

На оборудовании старого образца, которое стояло на заводе до модернизации, предприятие производило керамогранит маленького формата — до 400×400 мм. Между тем у потребителей сформировался запрос на плиту других стандартов — 1200×600 и 1200×200 мм. С новым оборудованием "Самарский Стройфарфор" освоил выпуск керамогранита больших форматов. В планах завода — значительно увеличить объем выпускаемой продукции и расширить географию продаж, в том числе выйти на зарубежные рынки.