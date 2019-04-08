РЕАВИЗ лишают клинической базы

Медучреждения Самарской области инициировали расторжение договоров аренды помещений с медицинским университетом РЕАВИЗ, размещавшим в них учебные классы.

По данным источника в региональном минздраве, уведомления о намерении расторгнуть с вузом бессрочные договоры аренды направили как минимум четыре ГБУЗа — Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, Самарская городская больница № 10, Самарская областная клиническая гериатрическая больница и Тольяттинская городская больница № 4. Причины такого решения в уведомлениях не указываются.

Сегодня такие договоры аренды у РЕАВИЗа заключены с 35 ГБУЗами, подконтрольными областному минздраву, следует из открытых источников. И по мнению источника, полученные вузом уведомления - лишь начало процесса массового расторжения договорных отношений с РЕАВИЗом.

Для университета это означает лишение клинической базы и срыв учебного процесса в середине учебного года. Дело в том, что на арендованных площадях (от 8 до 20 кв. м) с начала 2000-х размещались учебные классы.

По данным источника в отрасли, решение вызвало в медицинских кругах недоумение. Дело в том, что медучреждения и вуз реализовывали проекты по подготовке и переподготовке медработников, программы вовлечения ординаторов и аспирантов университета в лечебно-диагностический процесс с последующим трудоустройством, проводили совместные практические и научные мероприятия. При этом в помещениях были проведены соответствующие ремонты, они были оснащены специальным оборудованием.

Получить комментарии в минздраве и РЕАВИЗе на момент публикации не удалось.