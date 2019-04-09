В Артеке стартовал финал всероссийского конкурса "Спутник"

В международном детском центре "Артек" стартовал финал всероссийского конкурса с международным участием для юных инженеров-исследователей "Спутник", организованный Самарским университетом. В 2019 году он проходит по пяти направлениям: ракетно-космическая техника, авиационная техника, робототехника, информационные технологии и двигателестроение.

Для того чтобы попасть в легендарный Артек на трехнедельную космическую смену, финалисты "Спутника" прошли серьезный отбор. В этом году о желании участвовать в конкурсе заявили около десяти тысяч молодых людей из 84 регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья — Казахстана, Белоруссии, Украины, Турции. В результате двухэтапного отбора в финал из 1222 школьников вышли 150 ребят. Еще одно "сито" финалисты прошли уже в очном туре: в марте на площадке Самарского университета они защищали свои научно-исследовательские проекты перед экспертами — учеными вуза.

В ходе космической смены в Артеке финалисты конкурса будут работать вместе с аспирантами и учеными Самарского университета над решением прикладных инженерных задач. Ребята соберут наноспутники из специального конструктора, разработанного на межвузовской кафедре космических исследований. Задача не только в том, чтобы собрать из предложенных плат спутник, но и запрограммировать его, а также провести сеанс связи с космическим аппаратом и постараться исправить нештатную ситуацию на борту.

Также финалисты запустят водяные ракеты с автоматизированного стартового стола, который разработают и изготовят самостоятельно в ходе смены.

Помимо этого, школьники займутся сборкой радиоуправляемых моделей летательных аппаратов. В конце смены они поднимут их в воздух и продемонстрируют искусство пилотирования.

Узнают ребята и о самых ярких трендах в развитии двигателестроения — 3D-принтинге и создании виртуальных прототипов будущих двигателей. А те, кто интересуется информационными технологиями, узнают о развитии интернета вещей, больших данных и использовании дополненной реальности.

Завершится космическая смена конкурсом "Просто космос". В нем примут участие 15 "суперфиналистов", отобранных учеными Самарского университета в ходе очного этапа "Спутника". Они представят свои исследования в формате стендап на Артек-арене. Так, пятиклассница Елизавета Сергиевская из Самары расскажет, какой должна быть оранжерея, чтобы накормить космонавтов во время марсианской экспедиции. Восьмиклассник Михаил Чепыгов из Тамбова представит проект паукообразного планетохода с шипованными опорами — такая машина по мысли автора сможет передвигаться по поверхности планеты, покрытой хрупкими сталагмитами. Восьмиклассник Илья Кистин из Самары предложит свой вариант системы защиты космонавтов в межпланетных космических перелетах. Также будут представлены исследования по применению аддитивных технологий в производстве летательных аппаратов (Тимур Утцаль из Череповца) и перспективы использования высотных беспилотников и атмосферных псевдоспутников (Анна Шанаурина из Севастополя).