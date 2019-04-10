Самарский университет отметит Всемирный день авиации и космонавтики

С 9 по 13 апреля в Самарском университете пройдет ряд событий, посвященных Всемирному дню авиации и космонавтики.

Так, музей авиации и космонавтики имени С.П.Королева с 9 по 12 апреля приглашает принять участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню авиации и космонавтики.

9 апреля в 15:30 откроется выставка "Главный фотограф планеты", посвященная 100-летию со дня рождения генерального конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова. На выставке будут представлены эксклюзивные фотографии конструктора и первых космических фотоаппаратов из фондов музея.

С 10 по 30 апреля будет работать выставка космических фотографий Героя России, летчика-космонавта РФ Юрия Усачева.

C 10 по 20 апреля с 16:00-17:00 ежедневно будет работать кинолекторий "Лестница в небо" - тематический кинопоказ, посвященный малоизвестным страницам отечественной и мировой авиации и космонавтики.

12 апреля в 18:00 музей приглашает выпускников университета разных поколений на встречу "Yuriʼs Night".

12 апреля в 9:00 состоится митинг, посвященный Дню космонавтики. Церемониальная группа СВПО "Сокол" выставит почетный караул у бюста Сергея Королева. В торжественном митинге примут участие около 400 студентов вузов Самары, их будут приветствовать врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев, руководитель совета ветеранов университета Валентин Павлов, генерал-майор Юрий Фулей.

12 апреля в полдень к университету на Московском шоссе, 34 подъедут три автобуса, участвующих в автопробеге молодежного совета ПАО "Кузнецов". Делегации предприятий аэрокосмического кластера региона возложат цветы к памятнику великого конструктора ракетно-космической техники.

13 апреля с 10:00 до 16:30 в корпусе на ул. Молодогвардейской, 151 состоится первый форум-фестиваль по астрономии и космонавтике "СамАстро-2019". В ходе фестиваля пройдет конкурс творческих, исследовательских работ и проектов по пяти направлениям: астрономия, научно-популярный видеофильм и астрофотография, научно-фантастическое произведение, художественный перевод научной фантастики, космонавтика. Организаторы фестиваля проведут для участников экскурсию в цифровой купольный планетарий Самарского университета. А специалисты самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский и Сергей Аверьянов дадут мастер-класс по организации астрономических наблюдений.