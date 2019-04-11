Омбудсмен попросила депутатов губдумы запретить строительство жилья без инфраструктуры

Уполномоченный по правам человека по Самарской области Ольга Гальцова обратилась к депутатам губернской думы с просьбой принять нормативно-правовые акты, позволяющие принимать застройку без планируемой социальной инфраструктуры. Инициатива была озвучена в четверг, 11 апреля, на заседании комитета губдумы по строительству.

"Сегодня жилые микрорайоны строятся без инфраструктуры. И вновь планируются микрорайоны без нее. Люди покупают жилье, а потом выясняется, что рядом нет ни детсадов, ни школ, не говоря уж о культурной составляющей. Это проблема, которую необходимо всем вместе решать. Так как решают наши соседи — например, Оренбург и Татарстан", — отметила омбудсмен.

Она привела пример критической ситуации в Октябрьском районе Самары со школами.