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Законотворчество Власть и политика

Омбудсмен попросила депутатов губдумы запретить строительство жилья без инфраструктуры

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уполномоченный по правам человека по Самарской области Ольга Гальцова обратилась к депутатам губернской думы с просьбой принять нормативно-правовые акты, позволяющие принимать застройку без планируемой социальной инфраструктуры. Инициатива была озвучена в четверг, 11 апреля, на заседании комитета губдумы по строительству.

"Сегодня жилые микрорайоны строятся без инфраструктуры. И вновь планируются микрорайоны без нее. Люди покупают жилье, а потом выясняется, что рядом нет ни детсадов, ни школ, не говоря уж о культурной составляющей. Это проблема, которую необходимо всем вместе решать. Так как решают наши соседи — например, Оренбург и Татарстан", — отметила омбудсмен.

Она привела пример критической ситуации в Октябрьском районе Самары со школами.

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