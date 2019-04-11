Самарский университет договорился с "Нанософтом"

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и российская ИТ-компания "Нанософт" договорились об использовании отечественных разработок компании в области САПР. Соглашение подписано, в среду, 10 апреля, в рамках Московского международного салона образования (ММСО).

Свои подписи под документом поставили первый проректор вуза, отвечающий за инновационное развитие, Роман Самсонов и генеральный директор компании "Нанософт" Максим Егоров.

Соглашение предусматривает внедрение отечественных САПР-решений на базе цифровой платформы nanoCAD. Компания безвозмездно предоставит университету лицензии на программное обеспечение по всему спектру инжиниринговой деятельности. Стороны обсудили возможность создания совместных программных продуктов и ИТ-технологий, а также участие в проектах "Умный город", реализуемых в области цифровизации процессов управления деятельности университета и городского хозяйства.

"Цель университета — научить наших студентов создавать продукты мирового уровня, — заявил Роман Самсонов. — Для этого важно осваивать лучшие зарубежные технологии. Но не менее важно освоение лучших отечественных разработок, к которым я отношу продукты "Нанософт". Поверьте, наш выбор вполне прагматичен, поскольку мне есть с чем сравнивать: на рынке в такой сложной сфере как САПР достойных отечественных программных продуктов единицы. Наши крупнейшие заказчики работают именно в nanoCAD, и чтобы говорить с ними на одном языке, наши студенты и сотрудники должны быть в теме. Поскольку работаем мы в конкурентной рыночной среде и создаем больше чем новые продукты — целые новые направления. Среди них наши изобретения в области фотоники, искусственного интеллекта, нейросетей, геоинформационных технологий и т. д."

"Проектирование на базе программного обеспечения "Нанософт" осуществляют дочерние организации крупнейших российских промышленных компаний: НК "Роснефть", ПАО "Газпром", РУСАЛ, ГАЗ, ОАК, ОСК, "Роскосмос", — отметил Максим Егоров. — Самарский университет получает новейшие версии наших продуктов на льготных условиях и в необходимом количестве".

ММСО — главный форум страны в сфере образования и масштабная выставка современных образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Здесь демонстрируются достижения российских университетов — участников Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность ведущих российских вузов среди мировых научно-образовательных центров. Со стендами участников Проекта 5-100 сегодня ознакомился председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Экспозиция Самарского университета на ММСО представлена рядом инновационных разработок. Среди них плоский объектив на основе дифракционной оптики и глубокого машинного обучения, который рассматривается предприятиями ракетно-космического комплекса как рабочий вариант для облегчения бортовой оптики космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Также демонстрируется перспективный малый космический аппарат ДЗЗ "АИСТ-2Т", ставший продолжением линейки малых аппаратов "АИСТ", которые сейчас успешно работают на орбите.

Помимо этого, университет представил разработку, востребованную и в космосе, и на земле: виброизоляторы из металлорезины. Они обеспечивают работу беговой дорожки на МКС, с наилучшей стороны проявили себя в работе миссии "ЭкзоМарс-2016", нашли применение на современном железнодорожном транспорте. Также экспонируются детали авиадвигателя, изготовленные с использованием технологии селективного лазерного плавления. Использование 3D-печати — одно из приоритетных направлений в развитии отечественного двигателестроения.

Делегация университета примет участие в круглом столе "Российско-испанское университетское сотрудничество в научно-технической области. Наследие Августина Бетанкура", а также встретится с коллегами, представляющими образовательные организации разных стран.