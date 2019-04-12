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Образование Общество

Скончался директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство образования и науки Самарской области с глубоким прискорбием сообщает, что в пятницу, 12 апреля, на 61-м году жизни скоропостижно скончался директор Поволжского государственного колледжа, почетный работник среднего профессионального образования РФ, заслуженный работник образования Самарской области, доктор педагогических наук Владимир Анатольевич Гусев.

"Оборвалась жизнь человека, много и плодотворно трудившегося на благо образования Самарской области. Владимир Анатольевич всегда был Учителем с большой буквы, отличным руководителем и талантливым организатором с огромным педагогическим и управленческим стажем. Отличительными чертами Владимира Гусева всегда были скромность, демократичность, чуткость и внимательность к людям, умение отстаивать свою точку зрения. Он пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. Друзья любили его и ценили его человеческие качества", - говорится в сообщении министерства.

Коллектив министерства образования и науки Самарской области выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного, коллективу Поволжского государственного колледжа.

"Кончина Владимира Гусева стала тяжелой утратой для педагогической общественности области, для всех тех, кому посчастливилось знать его лично, с кем он делился творческими идеями и воплощал их в жизнь. В памяти друзей, учеников и коллег - всех, кто имел честь его знать, - он останется сильным и добрым человеком, прекрасным профессионалом, неизменно внимательным, добрым и отзывчивым другом", - отметили в министерстве.

Прощание с Владимиром Гусевым состоится 15 апреля 2019 года в 11:30 в здании Поволжского государственного колледжа по адресу: г. Самара, ул. Луначарского, 12.


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