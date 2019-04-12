В новобуянской школе открыт уникальный IT-класс

В рамках проекта в школе с. Новый Буян был открыт уникальный IT-класс, оснащенный современным оборудованием, в котором ученики смогут получить знания и навыки, наиболее востребованные на рынке труда в настоящее время. Это разработчики сайтов, программисты, специалисты в сфере информационной безопасности.

В открытии класса участвовала делегация из Москвы, непосредственно представители указанного совета при президенте РФ. По словам председателя комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Ары Абрамяна, открытие этого класса служит началом очень большого дела.

"Такие классы будут открываться в других селах и поселках нашей страны. И это начало пути масштабного проекта, который мы начинаем", - подчеркнул уважаемый гость.

Он отметил, что до конца апреля будут еще открыты такие классы в Омской области и Республике Удмуртия. С ответным словом выступил и.о. главы Красноярского района Дмитрий Домнин, который поблагодарил инициаторов проекта за возможность создания такой платформы для профессионального развития молодых людей.

Важно отметить, что уже сейчас в классе проводятся занятия. Формат этих занятий носит факультативный характер и не отвлекает ребят от основной образовательной программы. И даже в момент, когда делегация посетила непосредственно новое образовательное пространство, на мониторах ноутбуков будущих IT-специалистов можно было увидеть машинный код, который закладывает основу будущих компьютерных программ или сайтов. По словам куратора проекта Дмитрия Орехова, до настоящего момента в основном те, кто занимается профильными IT-направлениями, являются самоучками. Связано это с тем, что в нашей стране отсутствовали масштабные образовательные проекты. Теперь же ситуация кардинально меняется для того, чтобы обогнать страны-лидеры в этой сфере. Для того чтобы дать юным новобуянцам уникальные знания, специалисты ежедневно приезжают на занятия.

"Мы увидели очень талантливых детей, и с их помощью мы сможем реализовывать успешные проекты. Постараемся в ближайшие месяцы обучить их тому, что знаем сами. Потому что IT-сфера не стоит на месте, она развивается каждый день. Я надеюсь, что вместе с ребятами мы положим начало тому, что этот проект станет успешным", - отметил Дмитрий Орехов.

Необходимо отметить, что современный класс, оснащенный не только компьютерами, но и современной, удобной для занятий мебелью, был создан всего за 20 дней. И уже сейчас можно сказать, что это одна из визитных карточек не только школы и Нового Буяна, но и, пожалуй, всего Красноярского района. Особенно если учитывать, что инициатива по созданию проекта исходила из Москвы.

После торжественной церемонии открытия участники мероприятия провели круглый стол "Опыт реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года на уровне муниципальных образований". В рамках круглого стола поднималась проблематика реализации национальной политики в муниципалитетах.

С докладом об опыте реализации стратегии национальной политики на территории нашего района выступил Дмитрий Домнин. Он рассказал об основных мероприятиях, проводимых в рамках укрепления межнациональных и межконфессиональных связей на красноярской земле.

В круглом столе также приняли участие представители администрации губернатора Самарской области, ГКУ СО "Дом дружбы народов", национальных общественных организаций Самарской области, а также члены президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Ара Абрамян, Богдан Беспалько, Александр Брод.