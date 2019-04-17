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Образование Общество

Студент Самарского университета стал участником шоу "Научный стендап"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 апреля, молодой ученый Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Александр Кузин выступит в федеральном телешоу "Научный стендап" (телеканал "Культура").

Александр продолжит хорошую традицию, заложенную молодыми учеными Самарского университета. Ранее участниками этого проекта становились доцент кафедры химии Владимир Платонов и старший научный сотрудник лаборатории "Физика и химия горения" Яков Медведков. Популярным языком они рассказывали об увлекательных процессах в области физики и химии.

Аспирант кафедры обработки металлов давлением Александр Кузин прошел школу СТЭМа и КВН. А в рамках проекта Science Slam Самара молодой ученый рассказал о тонкостях обработки металлов настолько нестандартно и увлекательно, что вышел в победители проекта.

Теперь об особенностях гибки металлов Александр Кузин расскажет уже в федеральном формате. "На этот раз использую другой подход. Вы давно играли в "Что? Где? Когда?" - интригует Александр.

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