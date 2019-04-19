В Самарском университете пройдет фестиваль языков

В субботу, 20 апреля, кафедра русского языка и массовой коммуникации Самарского университета в третий раз проведет Самарский фестиваль языков.

Основная идея фестиваля — доступно и интересно рассказать о том, как многообразны языки разных народов.

"Площадки, которые будут работать в разных форматах, привлекут внимание не только школьников и абитуриентов, но и студентов, преподавателей и других посетителей", — обещают организаторы.

Для гостей и участников фестиваля Александр Улантиков — основатель и руководитель арт-студии по ораторскому и актерскому мастерству "Orange" — проведет мастер-класс по основам успешной презентации, а приглашенный лектор Тамара Илюхина — переводчик, исследователь и популяризатор тибетского языка из Москвы, автор ряда учеников и пособий по тибетскому языку, расскажет о его истории.

В день фестиваля состоятся финалы сразу двух конкурсов: конкурса звучащих эссе и конкурса чтецов произведений на английском языке. Все желающие также смогут проверить свои знания культуры Германии и немецкого языка на тематической интерактивной площадке.

Также гостей фестиваля ждут мастер-классы от иностранных студентов, профессоров и доцентов Самарского университета и других университетов и языковых центров Самары по 16 языкам, среди которых: корейский, тибетский, армянский, болгарский, тамильский, французский, эсперанто и др.

Завершится фестиваль праздничным концертом.

"А чтобы главное лингвистическое событие весны не прошло мимо, вступайте в официальную группу фестиваля и участвуйте в конкурсах", — приглашают организаторы.

Мероприятие состоится в 27 корпусе университета (факультет филологии и журналистики) по адресу: г. Самара, ул. Потапова, 64/163.

Расписание:

10:00 — Официальное открытие

10:30 — 11:30 — Лекция Александра Улантикова "Что такое эффективная презентация?"

11:40 — 13:40 — Работа двух конкурсных площадок (конкурс звучащих эссе, конкурс на лучшее исполнение произведений на английском языке)

11:40 — 15:00 — Мастер-класс "Communicative Language Teaching (the basics for CELTA)" (школа "Трафальгар")

12:00 — 17:00 — Мастерские и интерактивные задания по страноведению Германии, немецким пасхальным традициям и немецкому языку

13:00 — 14:00 — Лекция Тамары Илюхиной "Золотые письмена. История тибетского языка"

14:00 — Обед

15:00 — 18:00 — Языковые мастер-классы

18:00 — Кофе-брейк

18:30 — 20:00 — Заключительный концерт. Награждение победителей и призеров.