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Цистерны для нефтепродуктов и стадион: депутаты губдумы отчитались о доходах и имуществе

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год.

Фото: ru.wikipedia.org

Так, председатель думы Геннадий Котельников за прошлый год заработал 7,48 млн рублей. В собственности у него земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, также он владеет долей (1847/2688,9) участка размером 2,68 тыс. кв. м и половиной квартиры (вместе с супругой) площадью 202 кв. м. Транспортных средств в собственности у него нет. 

Жена Геннадия Котельникова по итогам 2018 г. задекларировала доход в 168,7 тыс. рублей. Она является владелицей земельного участка (870,2 кв. м), жилого дома (378,8 кв. м), квартиры (82,6 кв. м) и машиноместа (1/8 доля участка в 225,2 кв. м). Также в собственности у нее есть легковой автомобиль Range Rover 2013 г. выпуска.

В этом году депутаты традиционно рассказали о своих домах и квартирах, снегоходах, лодках, прицепах, но этим не ограничились — у некоторых в собственности оказались автомобильные боксы, нежилые здания, теплоходы, полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов и даже стадион.

Так, депутат Рубик Амроян показал доход на уровне 3,7 млн руб., зато в собственности у него есть пять нежилых зданий общей площадью 3,26 тыс. кв.м, два автомобильных бокса — по 359,6 и 372 кв. м, киоск, склад строительных материалов, автомобиль ВАЗ 21099 1996 года выпуска и раритетное авто "Волга" М21 1961 года.

Владимир Дуцев помимо земельных участков, жилых домов и нежилых помещений, владеет автобусом ПАЗ 2004 года выпуска. Его коллега Владимир Симонов имеет в собственности разъездной теплоход "Кристалл" (1957 г.). Оба они задекларировали доход на уровне около 40 млн рублей.

Виктор Воропаев, владеющий стадионом площадью 28,18 тыс. кв. м, показал доход в 8,02 млн рублей.

Николай Сомов с заработком в 5,08 млн руб. является владельцем пяти  земельных участков (19 тыс. кв. м), трех жилых домов (469,7 кв. м), квартиры (70,2 кв. м), шести нежилых зданий (3 тыс. кв. м) и двух КамАЗов, автомобиля ГАЗ 47471В, катера Stingray195 CS (2008 г.), а также двух полуприцепов-цистерн НЕФАЗ (предназначены для транспортировки и хранения нефтепродуктов).

Михаил Матвеев заработал поменьше коллег — 1,4 млн руб., зато у него есть "Газель" 2006 года.

Также у некоторых депутатов в собственности имеются земли сельскохозяйственного назначения, площади которых измеряются миллионами квадратных метров — так, например, Сергею Денщикову принадлежит два участка сельхозназначения — один имеет площадь 2,75 млн кв. м, а второй доля в 2/1605 от участка в 108,59 млн кв. м.

Самый высокий доход по итогам 2018 г. показал председатель комитета по культуре и спорту Александр Милеев — 102,03 млн рублей. Его супруга заработала 3,25 млн. Правда, в собственности у депутата Милеева ничего нет, зато супруга владеет нежилым помещением площадью 336,6 кв. м, сын — земельным участком (1962 кв. м), жилым домом (689,1 кв. м) и гаражом (110,8 кв. м). Также в пользовании у семьи Милеевых две квартиры.

На втором месте директор ООО "Техкомплект", возглавляющий в думе комитет по транспорту, Андрей Мурзов с доходом в 86,88 млн рублей. Его супруга в 2018 г. заработала 5,47 млн. Андрею Мурзову принадлежат восемь земельных участков (30,2 тыс. кв. м), жилой дом (473,1 кв. м), две квартиры (104 и 145,8 кв. м), три гаража и четыре нежилых помещения (1,2 тыс. кв. м), а также автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG и гидроцикл GTX4-TECLTD iS 260.

Тройку самых богатых депутатов по итогам 2018 г. закрывает глава комитета по строительству и владелец "Корпорации Кошелев" Владимир Кошелев. Он задекларировал доход в 73,9 млн руб., а также показал, что в собственности у него более 30 земельных участков, общая площадь которых превышает 2 млн кв. м, прогулочное судно "Марий Эл" 1972 года выпуска. В пользовании у Владимира Кошелева имеется квартира в 136,6 кв. м.

Самый низкий уровень дохода по итогам 2018 г. показал депутат от КПРФ Алексей Краснов — 481,2 тыс. рублей. Правда, его супруга за тот же период заработала 2,1 млн рублей. Из имущества у депутата есть автомобиль ВАЗ 21074 (2005 г.), две квартиры, которыми он владеет вместе с женой и детьми, а также два земельных участка (615 и 552 кв. м).

Чуть больше Алексея Краснова в прошлом году заработал Сергей Егоров, доход которого составил 494,2 тыс. рублей. Правда, у него в отличии от коллеги в собственности нет никакой недвижимости — только автомобиль ВАЗ 21150 2004 года выпуска. В пользовании у Сергея Егорова имеется квартира площадью 12 кв. метров.

Третьим депутатом, задекларировавшим доход ниже 1 млн руб. стала Екатерина Колязина (742,3 тыс. руб.).

Топ-10 депутатов губернской думы по уровню доходов в 2018 году:
1. Александр Милеев — 102,03 млн;
2. Андрей Мурзов — 86,88 млн;
3. Владимир Кошелев — 73,9 млн;
4. Владимир Дуцев — 41,04 млн;
5. Владимир Симонов — 40,5 млн;
6. Владимир Субботин — 37,49 млн;
7. Шамиль Хисамутдинов — 29,4 млн;
8. Николай Кузнецов — 17,15 млн;
9. Сергей Войтенко — 16,59 млн;
10. Денис Волков — 15,13 млн.

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