Валентина Матвиенко оценила работу команды самарского губернатора

В понедельник, 22 апреля, в Москве в рамках "Дней Самарской области в Совете Федерации" делегация во главе с губернатором Дмитрием Азаровым представила наш регион. Презентацию оценила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Дни Самарской области в Совете Федерации" еще раз убедительно подтвердили огромный промышленный, научный, инновационный потенциал региона. Они прошли очень содержательно", — отметила спикер верхней палаты парламента.

Напомним, сегодня Валентина Матвиенко вместе с Дмитрием Азаровым посетила выставку Самарской области, которая произвела на нее большое впечатление. "Все регионы стараются, всегда выставки очень содержательные, но выставка Самарской области отличается. Она абсолютно инновационная, она о будущем, — отметила Валентина Матвиенко. — Доклады и обсуждения в комитетах также прошли на очень хорошем, качественном уровне"

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что сегодняшние достижения губернии — результат работы правительства Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым.

"Очень многое уже сделано командой Дмитрия Игоревича Азарова. В свой родной край вернулся не чужой для Самарской области человек, прошедший хорошую школу мэра, получивший федеральный опыт. Отсюда и подход уже иной — масштабный, стратегический", — сказала она.

Особо отметила Валентина Матвиенко среди важных для региона достижений и успехов решение о строительстве нового моста через Волгу и успешное проведение в Самаре чемпионата мира по футболу.

Также спикер оценила новые подходы к планированию экономического развития региона, хорошую социальную защиту населения, грамотную финансовую политику руководства Самарской области. Не осталось без внимания и существенное снижение государственного долга и наращивание собственной налоговой и неналоговой базы.

"Дни Самарской области в Совете Федерации" прошли весьма продуктивно, и почти все предложения от руководства региона нашли свое отражение в итоговом постановлении органа, за которое сегодня единогласно проголосовали все члены верхней палаты Федерального Собрания РФ.

"Мы приняли за основу в первом рассмотрении проект постановления Совета Федерации, где учтены пожелания губернатора, председателя Самарской губернской думы о том, в чем нужна поддержка федерального центра. Мы его доработаем и возьмем на жесткий контроль. Уверена, что те меры, которые будут прописаны в постановлении, безусловно, будут исполнены. Тем самым Совет Федерации как палата регионов окажет свою часть поддержки новому инновационному подходу в развитии Самарской области. Мы очень рады, что дано такое мощное движение вперед", — резюмировала Валентина Матвиенко.