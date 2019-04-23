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Общество

В Самаре могут вернуть маршрутки № 210

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары сообщил, что в городе планируется восстановить работу маршрута № 210. По информации ведомства, "до конца мая маршрут № 210 пройдет процедуру торгов".

Напомним, работа маршруток по данному направлению была прекращена с 29 октября 2018 г. по инициативе коммерческого перевозчика. Под номером 210 ездили 10 маршруток, они следовали до автостанции "Аврора". На участке от пос. Управленческий до станции метро "Кировская" маршрут дублирует льготный муниципальный № 51. Сейчас добраться из пос. Управленческий до автостанции "Аврора" можно на этом автобусе с пересадкой на № 45 на Московском шоссе или № 75 на площади Кирова.

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