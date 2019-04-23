Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс в Тольятти

В субботу, 27 апреля, в тольяттинском УСК "Олимп" пройдет мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, сообщает министерство спорта по Самарской области. В нем примут участие юные воспитанники спортивных школ региона.

Фото: Министерство спорта Самарской области