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Олимпийские Спорт

Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 апреля, в тольяттинском УСК "Олимп" пройдет мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, сообщает министерство спорта по Самарской области. В нем примут участие юные воспитанники спортивных школ региона.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Наставниками молодых гимнастов КСДЮШОР "Олимп" (Тольятти), СШОР № 2 (Сызрань) и СШОР № 5 (Самара) станут олимпийские чемпионы Алексей Немов, Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова, а также пятикратный призер Олимпиады Денис Аблязин и чемпион Европы Эмин Гарибов.

Программа мастер-класса включает в себя работу детей на снарядах под руководством чемпионов, эстафетное соревнование команд, автограф и фотосессию. Начало мероприятия — в 11:00.

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