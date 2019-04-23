Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс в Тольятти

В субботу, 27 апреля, в тольяттинском УСК "Олимп" пройдет мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, сообщает министерство спорта по Самарской области. В нем примут участие юные воспитанники спортивных школ региона.
Наставниками молодых гимнастов КСДЮШОР "Олимп" (Тольятти), СШОР № 2 (Сызрань) и СШОР № 5 (Самара) станут олимпийские чемпионы Алексей Немов, Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова, а также пятикратный призер Олимпиады Денис Аблязин и чемпион Европы Эмин Гарибов.
Программа мастер-класса включает в себя работу детей на снарядах под руководством чемпионов, эстафетное соревнование команд, автограф и фотосессию. Начало мероприятия — в 11:00.