После ремонта Волжского и Красноглинского шоссе число ДТП сократилось вдвое

На Волжском и Красноглинском шоссе значительно снизилось количество ДТП, сообщает Управление ГИБДД России по Самарской области. Дороги были комплексно отремонтированы в 2017–2018 гг. в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Участок Волжского шоссе от улицы Демократической до Московского шоссе протяженностью 3,2 км отремонтирован в 2017 году. До ремонта автодорога представляла собой неосвещенную трассу с глубокими колеями и ямами. По данным УГИБДД, в 2017 г. на этом участке шоссе было зафиксировано 15 ДТП, в результате которых 3 человека погибло, 17 человек ранено. В 2018 г. после ремонта дороги количество ДТП снизилось до 8-ми, ранено 12 человек и не зафиксировано ни одного смертельного случая.

Кроме ремонта проезжей части, на Волжском шоссе построили тротуары, установили осевое, краевое и пешеходное барьерное ограждения, обустроили карманы для остановок общественного транспорта, появились регулируемые пешеходные переходы, оборудованные пешеходными и транспортными светофорами. Также на всем протяжении участка построены линии наружного освещения, что существенно повысило безопасность дорожного движения в темное время суток.

Капитальный ремонт Красноглинского шоссе в Самаре завершен в сентябре 2018 года. До ремонта Красноглинское шоссе большей частью состояло из двух полос движения, из-за чего в часы "пик" и выходные дни образовывались постоянные заторы. В ходе ремонта проезжая часть расширена до четырех полос движения, на всем протяжении шоссе построены новые тротуары, карманы для остановок общественного транспорта, выполнено строительство линий освещения.

С сентября по декабрь 2017 года на шоссе зафиксировано 13 ДТП, в которых погибло 2 человека, ранено 12. В 9 из 13 случаев причиной ДТП стал наезд на пешехода, в результате чего погибло 2 человека и 9 человек ранено. После ремонта дороги за этот же период количество ДТП снизилось до 6-ти, в результате которых погиб 1 человек, ранено 5 человек. При этом УГИБДД не зафиксировано ни одного наезда на пешехода.

"В целях обеспечения безопасности пешеходов на пешеходных переходах установлены светофорные объекты, оборудованные кнопкой вызова, для предотвращения выхода на проезжую часть установлены пешеходные ограждения, уложена специальная тактильная плитка и направляющие плиты для слабовидящих людей. Для обеспечения безопасности автомобильного транспорта, предотвращения несанкционированных остановок транспорта на обочине, а также выездов на встречную полосу движения на всем протяжении Красноглинского шоссе установлено краевое и осевое ограждения", — подчеркивает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

В официальной группе нацпроекта в Самарской области в "ВКонтакте" размещен видеоролик о динамике количества ДТП в 2017–2018 годах на этих дорогах.

"Обеспечение безопасности автомобильных дорог является одной из основных задач нацпроекта. К 2024 году на дорогах Самарской области необходимо достичь снижения в два раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах", — говорит Иван Пивкин.

Так, на дорогах регионального значения максимальное внимание будет уделяться участкам автомобильных дорог, расположенных в населенных пунктах. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на таких участках запланировано устройство улично-дорожного освещения, оборудование наземных пешеходных переходов, строительство тротуаров.

Глава региона Дмитрий Азаров уделяет пристальное внимание реализации национальных проектов. Выступая в Совете Федерации он подчеркнул, что за каждой цифрой, обозначенной в нацпроектах, стоят серьезные задачи — это рост экономических показателей и повышение качества жизни людей, увеличение продолжительности жизни, создание условий для опережающего развития во всех сферах.

"Наш регион участвует во всех нацпроектах. Для области это шанс ускорения социально-экономического развития. А для каждого гражданина России цель национальных проектов очень проста: чтобы человек жил долго и счастливо", — сказал губернатор.