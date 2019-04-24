Команда Самарской области заняла шестое общекомандное место на Дельфийских играх

Команда Самарской области стала четвертой в рейтинге 18-х Дельфийских игр России и заняла шестое общекомандное место, сообщает министерство образования и науки региона. Церемония закрытия Дельфийских игр состоялась во вторник, 23 апреля, в Ростове-на-Дону.

Делегация Самарской области соревновалась в 18 номинациях: "Фортепиано", "Скрипка", "Художественное чтение", "Изобразительное искусство", "Баян/аккордеон", "Балалайка", "Домра", "Классическая гитара", "Академическое пение", "Эстрадное пение", "Классический танец", "Фотография", "Кулинарное искусство", "Парикмахерское искусство", "Визуализация и презентация научного исследования", "Тележурналистика", "Народный танец", "Современная хореография".

В состав команды вошли победители регионального этапа, который проводился в январе-феврале 2019 г. министерством образования и науки Самарской области.

По результатам состязаний победителями (обладателями "Золотых медалей") названы следующие представители Самарской области:

Анастасия Скокова, номинация "Домра", возрастная группа 18-24;

Ирина Ленивцева (воспитанница Самарского Дворца детского и юношеского творчества), номинация "Фотография", возрастная группа 18-24;

Елизавета Богомолова (студентка Самарского техникума кулинарного искусства), номинация "Кулинарное искусство", возрастная группа 15-17;

Илья Ивановский (студент Самарского техникума кулинарного искусства), номинация "Кулинарное искусство", Возрастная группа 18-24.

По итогам Игр победителям и призерам будут вручены премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В числе других представителей Самарской области в номинации "Скрипка" среди участников в возрасте от 14 до 16 лет третье место заняла Анастасия Нестеренко. В номинации "Театр" в возрастной категории 17-25 лет второе место досталось Учебному театру Самарского государственного института культуры. Второе место в номинации "Саксофон" среди участников 14-17 лет занял Евгений Чекашов. Специальный диплом "За творческий потенциал" в номинации "Флейта" получила Екатерина Малюгина. Среди участников 10-13 лет в номинации "Эстрадное пение" третье место заняла Милана Жарехина.